Суд возвратил воронежскому фермеру иск к тульскому подрядчику «Эко-культуры»

Арбитражный суд Воронежской области посчитал главу местного крестьянско-фермерского хозяйства Олега Шкарупина незаинтересованным в иске к тульскому ООО «Агростройподряд» Ивана Юркова, ранее выступавшему в качестве подрядчика «Эко-культуры» по запуску воронежского тепличного комплекса. В связи с этим дело было закрыто, следует из определения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитраж пришел к такому выводу в связи с тем, что истец не явился на заседания и не отправил на них своего законного представителя.

Господин Шкарупин требовал взыскать с «Агростройподряда» 117,8 млн руб. Эта сумма сложилась из задолженности по договору на оказание услуг спецтехники, заключенному в сентябре 2020 года, неустойки по нему и процентов за пользование чужими деньгами.

По данным Rusprofile, ООО «Агростройподряд» зарегистрировано в Туле в 2015 году. Основной вид деятельности — прочие виды строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Иван Юрков. Выручка общества в 2025 году составила 19 млрд руб., а чистая прибыль — 344 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 14 млрд и 105 млн руб. КФХ Олега Шкарупина зарегистрировано в Боброве Воронежской области в 2019 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур.

В 2018 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Эко-культура» в 2020 году намерена запустить в Воронежской области первую очередь теплиц за 15 млрд руб. Генподрядчиком проекта выступало ООО «Агростройподряд».

В ходе Петербургского международного экономического форума в 2023 году между ООО «ТК "Воронеж-агро"» (прежнее название — ООО «Эко-культура агро») и правительством региона было подписано соглашение о строительстве тепличного комплекса мощностью около 60 тыс. т в год. Стоимость проекта оценивалась в 21,6 млрд руб., а площадь комплекса — в 53 га.

В середине июня этого года также состоялась рабочая встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева с председателем совета директоров «Эко-культуры» Александром Рудаковым, в ходе которой господин Рудаков заявил о вводе тепличного комплекса в Бобровском районе в эксплуатацию.

О финансовых трудностях производителей овощей в макрорегионе читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова