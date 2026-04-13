Воронежский фермер требует с тульского подрядчика «Эко-культуры» 118 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области начал производство по иску главы местного крестьянско-фермерского хозяйства Олега Шкарупина к тульскому ООО «Агростройподряд» Ивана Юркова, ранее выступавшему в качестве подрядчика «Эко-культуры» по запуску воронежского тепличного комплекса. Сумма требований фермера составляет 117,8 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Речь идет о задолженности по договору на оказание услуг спецтехники, заключенному в сентябре 2020 года. Другие подробности иска не приводятся. Ближайшее заседание по делу пройдет 23 июня. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, ООО «Агростройподряд» зарегистрировано в Туле в 2015 году. Сведения об основном виде деятельности компании были удалены из ЕГРЮЛ, до 10 апреля им было строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Иван Юрков. Выручка общества в 2025 году составила 19 млрд руб., а чистая прибыль — 344 млн руб. КФХ Олега Шкарупина зарегистрировано в Боброве Воронежской области в 2019 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что местный производитель пленки для теплиц и капельного полива ООО «Спецагро» получил иски от структуры «Эко-культуры» и тульского ООО «Агростройподряд». Общий размер требований составлял 138,6 млн руб. Решений по ним не принималось. Заседания суда назначены на 14 апреля и 13 мая соответственно.

В 2018 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Эко-культура» в 2020 году намерена запустить в Воронежской области первую очередь теплиц за 15 млрд руб. Генподрядчиком проекта выступало ООО «Агростройподряд». С тех пор о проекте не сообщалось.

Егор Якимов