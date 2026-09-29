Воспитанники оренбургской Академии настольного тенниса переведены на обучение в школы

Воспитанников оренбургской Академии настольного тенниса, на территории которой взорвался газ, временно перевели на обучение в общеобразовательные школы. После занятий юные спортсмены вернутся к тренировкам в обычном режиме. Об этом сообщил министр спорта региона Олег Панькин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, все оперативные службы сработали экстренно и прибыли на место сразу. Приостанавливать работу учреждения не требуется: жизнеобеспечивающие ресурсы функционируют в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, хлопок произошел 29 сентября в котельной здания на улице Ленинградской. Погибших и пострадавших нет. Были эвакуированы 53 человека. Котельная получила механические повреждения: сорваны металлические панели, повреждена часть оборудования. Также повреждено остекление на первом этаже рядом стоящего здания.

По факту происшествия следственными органами СК России по Оренбургской области организована доследственная проверка. Следователи устанавливают причину хлопка, опрашивают очевидцев и выполняют иные необходимые следственные действия. По поручению губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева создан оперативный штаб.

Для оценки состояния инфраструктуры создана специальная комиссия. Ее задача — определить объем работ, необходимых для оперативного восстановления пострадавших объектов. В Оренбурге введен режим повышенной готовности.

Георгий Портнов