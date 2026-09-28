К сроку добавили срок

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Андрея Кислицына к девяти годам лишения свободы за получение взятки размером 2,5 млн руб. По совокупности с предыдущим приговором он получил 14 лет колонии строгого режима. Фигурантами уголовного дела были и непосредственные руководители Андрея Кислицына — экс-министр Николай Смирнов и его бывший первый заместитель Игорь Чикризов. Первый получил условный срок, признав вину, а второй не дожил до приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кислицын во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Андрей Кислицын во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Бывший заместитель министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Андрей Кислицын обвинялся в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга назначила Андрею Кислицыну девять лет лишения свободы и штраф более 16 млн руб. с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах госвласти на срок 14 лет.

Изначально в уголовном деле было трое фигурантов: экс-министр ЖКХ и энергетики Николай Смирнов (занимал должность в 2011-2025 годах), его бывший первый заместитель Игорь Чикризов (работал с 2008 года по 2024 год) и Андрей Кислицын (был замминистра с 2012 по 2014 год и с 2016 года по 2024 год).

Николай Смирнов заключил досудебное соглашение, дал показания на подельников и получил пять лет условного срока. Игорь Чикризов был подсудимым вместе с Андреем Кислицыным, но 1 августа умер на 62 году жизни.

По версии следствия, чиновники в 2022 году стали брать денежное вознаграждение за общее покровительство от представителя ООО «Экохим-Проект» Романа Белкина — 4% от суммы оплаченных работ по выполненным муниципальным контрактам. По версии обвинения, для этого подсудимые, используя свое положение и авторитет, якобы неоднократно обращались к главам Заречного, Гаринского, Байкаловского, Артемовского.

Николай Смирнов на судебном процессе рассказал, что в министерстве давно устоялась практика помогать муниципалитетам при реализации проектов ЖКХ. Чтобы разрешить вопросы, которые сдерживали их реализацию, в минЖКХ приглашались мэры и подрядчики.

До марта 2024 года посредник передавал взятки Игорю Чикризову в машине около здания правительства Свердловской области. Чиновник передавал часть денег Андрею Кислицыну, а он отдавал долю Николаю Смирнову. Из 4,4 млн руб. Николай Смирнов получил 980 тыс. руб., Игорь Чикризов — 1 млн руб., Андрей Кислицын — около 2,5 млн руб.

«Деньги распределялись по моему указанию. Передавались мне в моем кабинете, в правительстве Свердловской области. Деньги были в почтовом конверте, я четко осознавал, что это незаконно. Позже я узнал, что все это время в моем кабинете велась скрытая видеосъемка»,— рассказал Николай Смирнов на заседании суда.

Как следует из показаний Андрея Кислицына, он воспринимал получение денег как благодарность.

В марте Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга уже приговорил Андрея Кислицына к 11 годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ). Тогда с ним по уголовному делу проходил бывший депутат областного заксобрания от ЛДПР, экс-сотрудник свердловского филиала «ЭнергоСбыТ Плюс» Павел Мякишев. По версии следствия, они за взятки помогали барнаульской компании Barled заключать контракты с муниципалитетами. В деле фигурируют поставки светового оборудования компании в Новоуральск, Верхотурье, Полевской, Верхнее Дуброво. Общая сумма взятки — 4 млн руб.

С учетом предыдущего приговора окончательно Андрею Кислицыну назначили 14 лет колонии строгого режима.

Артем Путилов