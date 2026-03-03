Суд подсветил взятки

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему заместителю министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну 11 лет колонии строгого режима, а бывшему депутату заксобрания региона от ЛДПР Павлу Мякишеву девять лет. По версии следствия, они за взятки помогали барнаульской компании Barled заключать контракты с муниципалитетами. В деле фигурируют поставки светового оборудования компании в Новоуральск, Верхотурье, Полевской, Верхнее Дуброво. Общая сумма взятки — 4 млн руб. Вину они не признали.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Мякишев и Андрей Кислицын вину не признали

Фото: Прокуратура Свердловской области Павел Мякишев и Андрей Кислицын вину не признали

Фото: Прокуратура Свердловской области

Бывший заместитель министра энергетики и ЖКХ по Свердловской области Андрей Кислицын признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), бывший депутат областного заксобрания от ЛДПР, экс-сотрудник свердловского филиала «ЭнергоСбыТ Плюс» Павел Мякишев признан виновным в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Первому назначили 11 лет колонии строгого режима. Второму — девять лет колонии строгого режима. Обоим назначен штраф 8 млн руб.

Во время оглашения приговора осужденные улыбались и переговаривались между собой. После того, как суд назначил им сроки, они замолчали.

Согласно обвинению, в 2021 году к Павлу Мякишеву обратился Евгений Шнитов, представлявший интересы Barled — поставщика светового оборудования, с просьбой оказать помощь в получении госконтрактов в Свердловской области через заместителя министра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына. Высокопоставленный чиновник за счет своего авторитета смог оказать давление на глав муниципалитетов, чтобы они заключали контракты именно с Barled. Общая сумма контрактов составила 50 млн руб.

Компания Barled, по данным системы «СПАРК», зарегистрирована в Барнауле (Алтайский край) в 2018 году. Руководителем и бенефициаром является Сергей Синюков. Компания выступает поставщиком по госконтрактам в муниципалитетах Алтайского края и Омской области. По данным бухгалтерской отчетности компании, ее чистая прибыль в 2024 году составила 704 тыс. руб., в 2023 — 1,7 млн руб., в 2022 — 2,7 млн руб.

Андрей Кислицын занимал должность заместителя министра в период с 2012 по 2014 годы, вновь был на нее назначен в 2016 году. В мае 2024 года был задержан.

Согласно одному из эпизодов материалов дела, Андрей Кислицын убедил главу Новоуральска Вячеслава Тюменцева о заключении договора с компанией на поставку 720 светильников. За них в ноябре 2022 года Barled получила 23,9 млн руб. Затем Андрей Кислицын способствовал тому, чтобы Полевской подписал договор на поставку радиоэлектронной продукции на сумму 6 млн руб. — в контракте участвовала компания «Энергострой», заказавшая оборудование у Barled.

До августа 2023 года Андрей Кислицын, по версии обвинения, договорился с первым заместителем главы Верхотурского муниципального округа о заключении контракта на установку освещения. В рамках контракта ПАО «Россети Урал» заключила договор с компанией Barled на сумму 20,3 млн руб.

С 2021 года до осени 2023 года Андрей Кислицын, как указано в обвинении, договорился с главой Верхнего Дуброво Валерием Конопкиным о заключении контракта с Barled на 2,8 млн руб.

За лоббизм интересов барнаульской компании Павел Мякишев, по данным следствия, получил взятку в размере 4 млн руб. Позже в ресторане «Сербская таверна» он передал Андрею Кислицыну 1,95 млн руб., а себе оставил более 2 млн руб.

Вину осужденные не признали.

Андрей Кислицын фигурирует еще в одном уголовном деле, которое рассматривает Верх-Исетский райсуд. Помимо него на скамье подсудимых — бывший первый заместитель министра Игорь Чикризов. Обоим предъявлено обвинение в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в 2022 году чиновники согласились брать вознаграждение за общее покровительство от ООО «Экохим-Проект».

Сумма взятки составила 4% от суммы оплаченных работ по выполненным муниципальным контрактам. Как считает следствие, подсудимые, используя свое положение и авторитет, якобы неоднократно обращались к главам Заречного, Гаринского, Байкаловского, Артемовского городских округов за помощью по контрактам.

До марта 2024 года посредник передавал взятки Игорю Чикризову в машине около здания правительства Свердловской области. Чиновник передавал часть денег Андрею Кислицыну, а он отдавал долю областному министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову. Всего им передали 4,4 млн руб.: Николай Смирнов получил 980 тыс. руб., Игорь Чикризов — 1 млн руб., Андрей Кислицын — около 2,5 млн руб.

Уголовное дело Николая Смирнова ранее было рассмотрено в особом порядке: он признал вину и дал показания на ключевых фигурантов другого уголовного дела, связанного с компанией «Облкоммунэнерго», изъятой в доход государства. Его приговорили к пяти годам условно.

Артем Путилов