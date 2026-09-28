Песков: Украина заплатит цену за свои действия в последние месяцы

Украине придется заплатить за свои действия в последние месяцы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Киев уже столкнулся с последствиями.

«Безусловно, об этом тоже говорил президент (Владимир Путин.— "Ъ"), Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит»,—сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Владимир Путин говорил, что Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни выборов ВСУ нанесли массированные удары по российской территории. По его словам, Украина поднимает вопрос об энергетическом перемирии и прекращении блокады черноморского побережья, но сама продолжает атаки. Казахстан призвал Украину прекратить атаковать суда в Черном море. Анкара направила Москве и Киеву проект о взаимном прекращении ударов по судам.