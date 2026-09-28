Песков: Украина заплатит цену за свои действия в последние месяцы
Украине придется заплатить за свои действия в последние месяцы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Киев уже столкнулся с последствиями.
«Безусловно, об этом тоже говорил президент (Владимир Путин.— "Ъ"), Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит»,—сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
Владимир Путин говорил, что Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни выборов ВСУ нанесли массированные удары по российской территории. По его словам, Украина поднимает вопрос об энергетическом перемирии и прекращении блокады черноморского побережья, но сама продолжает атаки. Казахстан призвал Украину прекратить атаковать суда в Черном море. Анкара направила Москве и Киеву проект о взаимном прекращении ударов по судам.
В кремлевской трактовке «более высокая цена» означает ухудшение условий для будущего перемирия. 31 марта 2026 года Дмитрий Песков говорил, что российские войска продвигаются по всей линии фронта, а решение о перемирии позже придется принимать с большими издержками; 24 апреля 2025 года он связывал немедленное прекращение боевых действий с выводом украинских войск из Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Для временных договоренностей Кремль также указывал на проблему исполнения: 28 апреля 2025 года Песков заявлял, что украинские власти не могут полностью контролировать все военные подразделения и потому с трудом способны гарантировать соблюдение перемирия. В такой конструкции отдельные паузы требуют не только политической договоренности, но и уверенности Москвы в том, что украинские силы будут ей следовать.