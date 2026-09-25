Путин об ударах ВСУ во время выборов, переговорах США и Китая и конфликте с Европой
Путин: Россия была готова к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму
Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Президент заявил, что Россия была готова к возобновлению переговоров с Украиной, но в дни выборов ВСУ нанесли удары по избирательным участкам. Путин также отметил, что прошедшие переговоры между США и Китаем интересны РФ, поскольку повлияют на всю мировую экономику. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Выборы и удары ВСУ
- Киев наносит постоянные удары, организовывает морскую блокаду побережья.
- Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни выборов ВСУ нанесли массированные удары.
- Украина била по избирательным участкам на выборах в Госдуму, в одном из них была школа.
- В ночь на 20 сентября противник атаковал Москву.
- Киев должен почувствовать ответные удары РФ и понять, что нагнетание обстановки не приведет к нужным им результатам.
- Все предложения по мирному урегулированию «на столе», но РФ еще нужно подумать, что в ее интересах.
- Киев активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям.
Китай и США
- Отношения России с США сегодня сведены почти к нулю.
- Россия приветствует переговоры между США и КНР.
- США и Китай — две крупнейшие экономики, их договоренности будут влиять на мировую экономику, в том числе РФ.
- Не ревную Си Цзиньпина к Дональду Трампу: «Ревность — это что-то из другой совершенно области гуманитарного характера, между мужчиной и женщиной. В международной политике все-таки такие категории не используют».
- Настроен принять участие в саммите АТЭС, вопрос участия будет зависеть от ситуации в стране.
Европа
- Россия не готовится к боевым действиям с Европой, для этого нет оснований.
- Россия будет и дальше бороться за права русскоязычного населения стран Прибалтики, но исключительно международно-правовыми методами.
- Заявление главы минобороны Эстонии о возможном конфликте с Россией — провокация.
- У нас нет реальных побудительных мотивов для обострения отношений с Европой.