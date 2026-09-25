Путин об ударах ВСУ во время выборов, переговорах США и Китая и конфликте с Европой

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Президент заявил, что Россия была готова к возобновлению переговоров с Украиной, но в дни выборов ВСУ нанесли удары по избирательным участкам. Путин также отметил, что прошедшие переговоры между США и Китаем интересны РФ, поскольку повлияют на всю мировую экономику. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Выборы и удары ВСУ

Киев наносит постоянные удары, организовывает морскую блокаду побережья.

Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни выборов ВСУ нанесли массированные удары.

Украина била по избирательным участкам на выборах в Госдуму, в одном из них была школа.

В ночь на 20 сентября противник атаковал Москву.

Киев должен почувствовать ответные удары РФ и понять, что нагнетание обстановки не приведет к нужным им результатам.

Все предложения по мирному урегулированию «на столе», но РФ еще нужно подумать, что в ее интересах.

Киев активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям.

Китай и США

Отношения России с США сегодня сведены почти к нулю.

Россия приветствует переговоры между США и КНР.

США и Китай — две крупнейшие экономики, их договоренности будут влиять на мировую экономику, в том числе РФ.

Не ревную Си Цзиньпина к Дональду Трампу: «Ревность — это что-то из другой совершенно области гуманитарного характера, между мужчиной и женщиной. В международной политике все-таки такие категории не используют».

Настроен принять участие в саммите АТЭС, вопрос участия будет зависеть от ситуации в стране.

Европа