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Путин об ударах ВСУ во время выборов, переговорах США и Китая и конфликте с Европой

Путин: Россия была готова к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Президент заявил, что Россия была готова к возобновлению переговоров с Украиной, но в дни выборов ВСУ нанесли удары по избирательным участкам. Путин также отметил, что прошедшие переговоры между США и Китаем интересны РФ, поскольку повлияют на всю мировую экономику. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Выборы и удары ВСУ

  • Киев наносит постоянные удары, организовывает морскую блокаду побережья.
  • Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни выборов ВСУ нанесли массированные удары.
  • Украина била по избирательным участкам на выборах в Госдуму, в одном из них была школа.
  • В ночь на 20 сентября противник атаковал Москву.
  • Киев должен почувствовать ответные удары РФ и понять, что нагнетание обстановки не приведет к нужным им результатам.
  • Все предложения по мирному урегулированию «на столе», но РФ еще нужно подумать, что в ее интересах.
  • Киев активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям.

Китай и США

  • Отношения России с США сегодня сведены почти к нулю.
  • Россия приветствует переговоры между США и КНР.
  • США и Китай — две крупнейшие экономики, их договоренности будут влиять на мировую экономику, в том числе РФ.
  • Не ревную Си Цзиньпина к Дональду Трампу: «Ревность — это что-то из другой совершенно области гуманитарного характера, между мужчиной и женщиной. В международной политике все-таки такие категории не используют».
  • Настроен принять участие в саммите АТЭС, вопрос участия будет зависеть от ситуации в стране.

Европа

  • Россия не готовится к боевым действиям с Европой, для этого нет оснований.
  • Россия будет и дальше бороться за права русскоязычного населения стран Прибалтики, но исключительно международно-правовыми методами.
  • Заявление главы минобороны Эстонии о возможном конфликте с Россией — провокация.
  • У нас нет реальных побудительных мотивов для обострения отношений с Европой.
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