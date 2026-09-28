Казахстан призвал Украину прекратить атаки на суда в Черном море
Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди на полях Генассамблеи ООН встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой. Господин Тлеуберди призвал Киев не допускать атак беспилотников на казахстанские суда в Черном море.
«Прежде всего, с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Черном море»,— рассказал глава казахстанского МИДа (цитата по ulysmedia). Какой ответ дал господин Сибига, неизвестно.
С 20 по 27 июля власти Казахстана из-за повторяющихся атак БПЛА на танкеры вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) останавливали на нем отгрузку нефти. Глава казахстанского Минэнерго Ерлан Аккенженов говорил, что стране придется снизить на 2 млн т план добычи нефти на 2026 год. 9 сентября на терминале КТК снова приостанавливали погрузку из-за инцидента с беспилотником. По словам Владимира Путина, Украина повредила более 100 российских и иностранных судов в Черном море. Власти Турции направили Москве и Киеву проект документа о взаимном прекращении ударов по судам.
Для Казахстана атаки на суда у терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) создают риск не только для безопасности перевозок, но и для вывоза нефти: при инцидентах погрузочные операции приостанавливаются, а фрахтование танкеров дорожает на 10–14%. КТК связывает месторождения Западного Казахстана с терминалом в Новороссийске; по данным на ноябрь 2025 года, через него проходило более 80% нефтяного экспорта страны.
Заменить этот маршрут в полном объеме непросто. Казахстан рассматривал направления через Азербайджан — Баку—Тбилиси—Джейхан, Баку—Супса и перевозки по Каспийскому морю. Однако в декабре 2025 года Минэнерго страны подчеркивало отсутствие альтернатив КТК, а инфраструктура самого терминала не рассчитана на безостановочную работу на больших объемах.