Казахстан призвал Украину прекратить атаки на суда в Черном море

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди на полях Генассамблеи ООН встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой. Господин Тлеуберди призвал Киев не допускать атак беспилотников на казахстанские суда в Черном море.

«Прежде всего, с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Черном море»,— рассказал глава казахстанского МИДа (цитата по ulysmedia). Какой ответ дал господин Сибига, неизвестно.

С 20 по 27 июля власти Казахстана из-за повторяющихся атак БПЛА на танкеры вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) останавливали на нем отгрузку нефти. Глава казахстанского Минэнерго Ерлан Аккенженов говорил, что стране придется снизить на 2 млн т план добычи нефти на 2026 год. 9 сентября на терминале КТК снова приостанавливали погрузку из-за инцидента с беспилотником. По словам Владимира Путина, Украина повредила более 100 российских и иностранных судов в Черном море. Власти Турции направили Москве и Киеву проект документа о взаимном прекращении ударов по судам.