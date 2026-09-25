Путин прокомментировал предложение Украины об энергетическом перемирии

Украина поднимает вопрос об энергетическом перемирии и прекращении блокады черноморского побережья, однако сама продолжает атаки, заявил президент России Владимир Путин.

«Особенно, видим, им нужно прекратить удары наших беспилотников “Герань”, современных “Гераней”, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия, и прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали»,— сказал Владимир Путин журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов к энергетическому перемирию с Москвой, если оно будет двусторонним. Такое заявление он сделал на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН 22 сентября. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Россия и Украина заинтересованы в прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.