Путин прокомментировал предложение Украины об энергетическом перемирии
Украина поднимает вопрос об энергетическом перемирии и прекращении блокады черноморского побережья, однако сама продолжает атаки, заявил президент России Владимир Путин.
«Особенно, видим, им нужно прекратить удары наших беспилотников “Герань”, современных “Гераней”, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия, и прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали»,— сказал Владимир Путин журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов к энергетическому перемирию с Москвой, если оно будет двусторонним. Такое заявление он сделал на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН 22 сентября. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Россия и Украина заинтересованы в прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Для энергетического перемирия уже использовалась узкая взаимная схема: 18 марта 2025 года было объявлено о 30-дневном прекращении ударов по украинским энергообъектам, а 19 марта Киев пообещал соблюдать аналогичный мораторий в отношении российских объектов. Срок этой договоренности истекал 16 апреля 2025 года, то есть речь шла об ограниченном по времени режиме, а не о прекращении боевых действий.
В ходе отдельных консультаций России и Украины при посредничестве США прекращение ударов по энергетике рассматривалось как первый элемент возможных договоренностей, за которым мог последовать режим прекращения огня в Черном море; при этом условия мирного соглашения оставались несогласованными. Полное прекращение боевых действий в марте 2025 года связывалось российской стороной, в частности, с прекращением военной помощи Украине, поэтому согласование энергетического моратория само по себе не устраняло более широкие разногласия.