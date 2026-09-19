Турция ожидает ответа от РФ и Украины по проекту о безопасности в Черном море
Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил, что страна направила России и Украине проект меморандума о прекращении ударов по судам в Черном море. Сейчас Анкара ожидает ответа по инициативе от Москвы и Киева, заявил министр в интервью каналу NTV.
Глава МИД Турции Хакан Фидан
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Мы направили предложение обеим сторонам и ждем ответа. Первоочередная задача — транзит зерна через Черное море. В отличие от энергоносителей, зерно — это продукт, который экспортируют обе страны», — заявил господин Хакан Фидан. Министр при этом добавил, что достижение «устойчивого результата» сейчас затруднительно.
17 сентября AFP со ссылкой на источники писало, что Анкара направила Москве и Киеву проект документа о прекращении ударов по судам в Черном море. По его данным, в основе предложения лежит опыт работы «зернового коридора». Согласно инициативе, безопасный маршрут может пройти вдоль восточного и южного побережий Черного моря — в том числе через территориальные воды Турции. В МИД России сообщение комментировать отказались, но указали на «системный диалог» с Турцией по вопросам морской безопасности.
Практическая основа такого режима — взаимные гарантии России и Украины не обстреливать торговые суда с невоенными грузами. В обсуждавшейся ранее схеме Турция должна была участвовать в разминировании у Одессы и сопровождать суда до нейтральных вод, а затем российские корабли — проводить их через Босфор; одновременно Москва настаивала на проверке судов на оружие, а Киев требовал гарантий безопасности для Одессы.
Именно сочетание маршрута и контроля делает договоренность уязвимой. Разминирование само по себе не устраняет риск ударов по портам и мин в море, а проверки грузовых судов затрагивают вопрос доверия между сторонами и ранее встречали возражения Украины.
Отдельная проблема — проверяемость моратория: в сентябре 2026 года Сергей Лавров заявил, что проконтролировать запрет ударов по судам с гражданскими товарами невозможно. Поэтому для устойчивого режима недостаточно обозначить безопасный коридор — необходимы одновременно согласованные правила инспекций, меры против минной угрозы и понятный способ фиксировать нарушения.