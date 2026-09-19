Турция ожидает ответа от РФ и Украины по проекту о безопасности в Черном море

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил, что страна направила России и Украине проект меморандума о прекращении ударов по судам в Черном море. Сейчас Анкара ожидает ответа по инициативе от Москвы и Киева, заявил министр в интервью каналу NTV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Турции Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Глава МИД Турции Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Мы направили предложение обеим сторонам и ждем ответа. Первоочередная задача — транзит зерна через Черное море. В отличие от энергоносителей, зерно — это продукт, который экспортируют обе страны», — заявил господин Хакан Фидан. Министр при этом добавил, что достижение «устойчивого результата» сейчас затруднительно.

17 сентября AFP со ссылкой на источники писало, что Анкара направила Москве и Киеву проект документа о прекращении ударов по судам в Черном море. По его данным, в основе предложения лежит опыт работы «зернового коридора». Согласно инициативе, безопасный маршрут может пройти вдоль восточного и южного побережий Черного моря — в том числе через территориальные воды Турции. В МИД России сообщение комментировать отказались, но указали на «системный диалог» с Турцией по вопросам морской безопасности.