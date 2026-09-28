Суд в Екатеринбурге назначил экс-замминистра ЖКХ Кислицыну 14 лет колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Андрея Кислицына к девяти годам лишения свободы по уголовному делу о взяточничестве, а по совокупности приговоров — к 14 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов региона. В ходе судебных прений гособвинитель запросил у суда наказание для Андрея Кислицына в виде 10 лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Напомним, в марте этого года суд уже приговорил Андрея Кислицына к 11 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Дело касалось контрактов коммерческой компании с муниципалитетами.

Фабула актуального уголовного дела касается получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от одной из проектных организаций. Вместе с Андреем Кислицыным фигурантом дела проходил Игорь Чикризов (умер летом этого года).

Согласно версии обвинения, в 2022 году чиновники согласились брать денежное вознаграждение за общее покровительство от представителя ООО «Экохим-Проект» Романа Белкина. По договоренностям, всего чиновникам приходило 4% от суммы оплаченных работ по выполненным муниципальным контрактам. По версии обвинения, подсудимые, используя свое положение и авторитет, якобы неоднократно обращались к главам Заречного, Гаринского, Байкаловского, Артемовского городских округов за помощью по контрактам.

До марта 2024 года посредник передавал взятки Игорю Чикризову в машине около здания правительства Свердловской области. Чиновник передавал часть денег Андрею Кислицыну, а он отдавал долю министру ЖКХ и экономики Свердловской области Николаю Смирнову. Всего им передали 4,4 млн руб.: Николай Смирнов получил 980 тыс. руб., Игорь Чикризов — 1 млн руб., Андрей Кислицын — около 2,5 млн руб.

Еще на стадии предварительного расследования Николай Смирнов заключил досудебное соглашение, дал признательные показания и получил пять лет условно по делу о взяточничестве.

Артем Путилов