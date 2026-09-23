«Позже узнал, что в кабинете была скрытая видеосъемка»

Во время очередного судебного заседания в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга гособвинитель запросил для бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Андрея Кислицына 10 лет колонии строгого режима. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в размере 2,5 млн руб. Ранее он уже был приговорен к 11 годам колонии строгого режима по другому уголовному делу о взяточничестве. Во время судебного процесса в качестве свидетеля выступил свердловский экс-министр ЖКХ Николай Смирнов, получивший условный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На судебное заседание в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга 23 сентября по рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Андрея Кислицына пришел бывший министр — Николай Смирнов. Ранее он также проходил обвиняемым по этому уголовному делу о получении взятки при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения. Помимо него в преступной схеме участвовали его заместители – Игорь Чикризов и Андрей Кислицын. Николай Смирнов дал признательные и изобличающие показания, поэтому его дело рассмотрели в особом порядке. Суд назначил ему 5 лет условно. Теперь же он проходит свидетелем.

На судебном заседании он нервничал и нехотя говорил о том, сколько денег получал в конвертах. Он постоянно ссылался на то, что мало знает об уголовном деле и уже забыл детали происходящего, а большую часть своего допроса занимал позицию человека, который ничего не знает. При этом не отрицал, что получал взятки, за которые уже получил срок.

По его словам, сейчас он работает советником генерального директора «Водоканала». На службе в министерстве Андрей Кислицын был его заместителем. Он курировал жилищно-коммунальное хозяйство. «Передачу им денег в качестве благодарности от проектной компании я с ним не обсуждал. У нас давно устоялась практика помогать муниципалитетам по реализации проектов ЖКХ, когда в правительство зовут и мэров, и подрядчиков, чтобы разрешить те вопросы, которые сдерживали реализацию проектов. Деньги распределялись по моему указанию. Передавались мне в моем кабинете, в правительстве Свердловской области. Деньги были в почтовом конверте, я четко осознавал, что это незаконно. Объяснить, зачем я это сделал, не могу, помутнение какое-то. Только позже я узнал, что все это время в моем кабинете была скрытая видеосъемка»,— рассказал Николай Смирнов во время заседания.

Гособвинитель запросил у суда для Андрея Кислицына 10 лет колонии строгого режима. В марте этого года суд уже приговорил Андрея Кислицына к 11 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Дело касалось контрактов коммерческой компании с муниципалитетами. По совокупности приговоров Андрею Кислицыну может быть назначено 15 лет колонии строгого режима. Кроме того, для него запросили штраф в размере 8,8 млн руб. и ограничения по работе на государственной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Подсудимый выслушал слова гособвинителя спокойно, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Вину он признал частично.

Как стало известно на суде, Андрей Кислицын успел получить удостоверение ветерана боевых действий. Также выяснилось, что он заключал досудебное соглашение, однако оно было расторгнуто.

В уголовном деле также фигурировал бывший первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Игорь Чикризов, но он умер летом этого года, и уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

Игорю Чикризову и Андрею Кислицыну были предъявлены обвинения в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что в 2022 году чиновники согласились брать денежное вознаграждение за общее покровительство от представителя ООО «Экохим-Проект» Романа Белкина. Как следует из показаний Андрея Кислицына, это воспринималось как благодарность. Однажды к нему в кабинет зашел Игорь Чикризов и написал на бумаге: «826 э-х-п». После этого он ушел к Николаю Смирнову, который поручил поделить «благодарность» поровну.

По договоренностям, всего чиновникам приходило 4% от суммы оплаченных работ по выполненным муниципальным контрактам. По версии обвинения, подсудимые, используя свое положение и авторитет, якобы неоднократно обращались к главам Заречного, Гаринского, Байкаловского, Артемовского городских округов за помощью по контрактам.

До марта 2024 года посредник передавал взятки Игорю Чикризову в машине около здания правительства Свердловской области. Чиновник передавал часть денег Андрею Кислицыну, а он отдавал долю Николаю Смирнову. Всего им передали 4,4 млн руб.: Николай Смирнов получил 980 тыс. руб., Игорь Чикризов — 1 млн руб., Андрей Кислицын — около 2,5 млн руб.

Артем Путилов