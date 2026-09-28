Ужесточен приговор работнику АЗС в Югре по делу о гибели людей из-за взрыва дома

Прокуратура добилась ужесточения наказания работнику заправки в Нижневартовске, по чьей вине в результате взрыва пятиэтажного дома погибли 10 человек, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). После обжалования суд назначил ему четыре года колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Кощенко / Telegram-канал Фото: Дмитрий Кощенко / Telegram-канал

В июне городской суд Нижневартовска назначил четыре года лишения свободы условно бывшему заправщику автомобильной газозаправочной станции (АГЗС), которого судили по делу о взрыве газового баллона. Приговор был вынесен по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере). Однако гособвинение сочло наказание чрезмерно мягким.

По данным следствия, 4 декабря 2022 года работник заправки наполнил газовый баллон, предназначенный для бытовых целей, сжиженной газовой смесью, а затем продал его покупателю. В этот день около 18:00 в одной из квартир в Нижневартовске на улице Мира, 6а произошел взрыв неправильно наполненного баллона с газом, из-за чего разрушились несущие конструкции дома. Среди погибших было четверо детей, также пострадали три человека, было повреждено и уничтожено имущество на 280 млн руб. Дом был негазифицирован.

Подробнее о взрыве — в материале «Баллон разнес подъезд»

Ирина Пичурина