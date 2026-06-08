Экс-сотрудник АЗС в Югре осудили по делу о гибели 10 человек из-за взрыва в доме

Городской суд Нижневартовска назначил четыре года лишения свободы условно бывшему заправщику автомобильной газозаправочной станции (АГЗС), которого судили по делу о взрыве газового баллона в пятиэтажке, в результате которого погибли 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС, департамент общественных коммуникаций и молодежной политики мэрии Нижневартовска Фото: МЧС, департамент общественных коммуникаций и молодежной политики мэрии Нижневартовска

Экс-работник признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере). Вину он не признал.

При вынесении приговора суд учел личность подсудимого, его возраст, состояние здоровья, а также наличие ребенка. По совокупности преступлений ему было назначено ограничение свободы сроком на 10 месяцев и лишение свободы сроком на четыре года, однако в первом случае он освобожден от наказания из-за истечения срока давности преследования. Оставшуюся часть наказания суд постановил считать условным с испытательным сроком три года. Осужденный должен встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию. В пользу одной из потерпевших также взыскана компенсация на 350 тыс. руб. Гражданский иск администрации Нижневартовска суд оставил без рассмотрения для разрешения в порядке гражданского судопроизводства. Приговор не вступил в силу.

По данным следствия, 4 декабря 2022 года работник заправки наполнил газовый баллон, предназначенный для бытовых целей, сжиженной газовой смесью, а затем продал его покупателю. В этот день около 18:00 в одной из квартир в Нижневартовске на улице Мира, 6а произошел взрыв неправильно наполненного баллона с газом, из-за чего разрушились несущие конструкции дома. Среди погибших было четверо детей, также пострадали три человека, было повреждено и уничтожено имущество на 280 млн руб. Дом был негазифицирован.

Подробнее о взрыве — в материале «Баллон разнес подъезд»

Ирина Пичурина