В кассационный суд поступила жалоба жителя Алтая, осужденного за убийство 11 женщин

На рассмотрение 8-го кассационного суда общей юрисдикции поступила жалоба Виталия Манишина, приговоренного к 25 годам лишения свободы за убийство 11 женщин в Алтайском крае. Жалоба зарегистрирована канцелярией суда 24 сентября, дата слушаний пока не назначена.

«В жалобе Манишин указал на свою невиновность в совершении инкриминированных ему преступлений, обратился к суду кассационной инстанции с просьбой об оправдании», — ранее сообщали в пресс-службе судов Алтайского края.

Приговор Виталию Манишину Калманский райсуд Алтайского края вынес в октябре прошлого года. Ему назначили 25 лет заключения с отбыванием первых семи лет в тюрьме и оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима. В феврале 2026 года Алтайский краевой суд оставил приговор без изменения.

Виталий Манишин обвинялся в убийствах 11 женщин и девушек в период с 1989 по 2000 год. Среди его жертв — пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. По версии следствия, он знакомился с понравившейся девушкой у вуза, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил ее на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал. В мае 2023 года Виталий Манишин, остававшийся недосягаемым для полиции больше 30 лет, был задержан. В правоохранительных органах сообщали, что обвиняемый дал признательные показания, написал явку с повинной, а также показал места сокрытия тел потерпевших.

Как писал «Ъ-Сибирь», в суде Барнаула рассматривается иск к Минфину РФ родственников Александра Анисимова — бывшего подозреваемого в исчезновении пяти абитуриенток Алтайского государственного технического университета в 2000 году. Истцы указывают, что уголовное дело в отношении Александра Анисимова было прекращено в связи с непричастностью и требуют 70 млн руб. компенсации морального вреда.

Илья Николаев