На Алтае близкие экс-подозреваемого в убийстве абитуриенток требуют компенсацию

Суд Барнаула рассмотрит иск к Минфину РФ родственников Александра Анисимова — бывшего подозреваемого в исчезновении пяти абитуриенток Алтайского государственного технического университета в 2000 году. Истцы указывают, что уголовное дело в отношении Александра Анисимова было прекращено в связи с непричастностью, и требуют 70 млн руб. компенсации морального вреда, сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как писал «Ъ», в 2000 году Александр Анисимов, которого подозревали в причастности к убийствам девушек, якобы покончил с собой во время следственного эксперимента.

В мае 2023 года за убийство пяти абитуриенток и еще шести женщин и девушек был задержан бывший алтайский чиновник Виталий Манишин. Как сообщали правоохранительные органы, он дал признательные показания по всем инкриминируемым ему эпизодам. В октябре 2025 года суд приговорил Виталия Манишина к 25 годам заключения с отбыванием первых семи лет в тюрьме и оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима.

Илья Николаев