В Омске открыли памятный знак «Держава» на площади Бухгольца

В Омске на площади Бухгольца открыли обновленный памятный знак основания города — шар «Держава». Проект реализован при поддержке Правительства Омской области, Администрации города Омска и ГК «Титан».

Предыдущая фотография Фото: пресс-служба ГК «Титан» Фото: пресс-служба ГК «Титан» Следующая фотография 1 / 2

В церемонии открытия приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, авторы проекта и представители общественности.

Площадь Бухгольца — одно из знаковых исторических мест Омска. Первая «Держава» была установлена на площади Бухгольца в 1997 году. Ее создали скульптор Василий Трохимчук и архитектор Анатолий Александрович. Конструкция из стеклопластика задумывалась как временный макет, однако простояла более четверти века и стала одним из узнаваемых символов Омска.

Фото: пресс-служба ГК «Титан»

При создании нового памятного знака сохранили форму и размеры прежнего шара, но полностью изменили материалы и художественное решение. Теперь «Держава» выполнена из листового металла, ее диаметр составляет 7,5 метра. Поверхность шара дополняют бронзовые рельефы, посвященные истории основания Омска.

Новый облик памятного знака разработали скульптор Михаил Минин и архитектор Мария Калницкая. Композиция состоит из трех тематических блоков. Первый посвящен событиям 1628 года и первым планам строительства крепости на Оми, второй — экспедиции Ивана Бухгольца, третий — строительству первой Омской крепости в 1716 году. Вертикальные рельефы представляют исторических деятелей, горизонтальные — связанные с ними события.

Открытие обновленной «Державы» стало частью реконструкции площади Бухгольца. Памятный знак сохранил свое историческое местоположение и остается центральным объектом пространства, связанного с основанием Омска.

Реконструкция площади Бухгольца была для города комплексной задачей. Нам нужно было обновить одно из центральных общественных пространств и при этом сохранить его узнаваемость. “Держава” – ключевой элемент этой площади, поэтому было принято решение не менять сам образ шара, а дать ему новое, капитальное исполнение. Теперь это уже не временная конструкция, а полноценный памятный знак, который органично встроен в обновленное пространство и рассчитан на долгую жизнь Сергей Шелест, мэр г. Омска

Для ГК «Титан», история которой на протяжении десятилетий связана с Омском и Омской областью, участие в проекте продолжает работу компании по развитию региона присутствия.

Для крупной промышленной компании участие в жизни региона не должно ограничиваться производственными проектами. ГК “Титан” десятилетиями работает в Омске, здесь сосредоточены наши ключевые предприятия, здесь живут наши сотрудники и их семьи. Поэтому мы считаем важным вкладываться в то, что формирует качество городской среды и остается после нас. “Держава” – именно такой проект. Это не разовая поддержка, а часть нашего подхода: развивать производство и одновременно участвовать в создании объектов, которые имеют значение для города и его жителей». Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»

Фото: пресс-служба ГК «Титан»

Во время церемонии открытия обновленной «Державы» Михаилу Сутягинскому было присвоено высшее почетное звание региона — «Почетный гражданин Омской области». Награду вручил Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Михаил Сутягинский также получил Почетную грамоту Правительства Омской области и памятную медаль «310 лет городу Омску».

Звание присвоено за заслуги перед регионом и личную деятельность, направленную на пользу Омской области, ее благополучие и развитие.

Профессиональная деятельность Михаила Сутягинского на протяжении многих лет связана с Омской областью. Здесь сосредоточены ключевые производственные мощности ГК «Титан». На площадке завода «Омский каучук» компания развивает глубокую переработку нефтехимического сырья и расширяет продуктовые цепочки. ГК «Титан» ежегодно производит около 700 тыс. тонн химической продукции, является крупнейшим в России производителем изопропилового спирта мощностью 60 тыс. тонн в год и входит в число лидеров российского рынка МТБЭ, фенола, ацетона и синтетического каучука.

В 2025 году на «Омском каучуке» было запущено производство низкомолекулярного высокореакционного полиизобутилена мощностью 10 тыс. тонн в год, а в марте 2026 года — отечественная опытно-промышленная установка по производству изофорона мощностью 150 тонн в год. Компания также развивает проекты мало- и среднетоннажной химии, собственный инжиниринг, пилотную базу и химическое машиностроение.

Наряду с промышленными проектами ГК «Титан» участвует в социальной и культурной жизни Омской области. Компания более десяти лет поддерживает образовательные учреждения, участвует в образовательных и патриотических проектах.

Важное направление – поддержка спорта. Более 20 лет компания сотрудничает с хоккейным клубом «Авангард». В Омске по программе академии «Авангард» при участии компании созданы три детские хоккейные команды «Титан» разных возрастов. Группа много лет поддерживает развитие дзюдо, самбо и панкратиона, а с 2023 года является генеральным партнером женского баскетбольного клуба города «Нефтяник-Титан». В 2025 году при поддержке компании открылась Академия панкратиона.

В культурной сфере ГК «Титан» более 20 лет является партнером Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. За годы сотрудничества при поддержке компании реализованы выставочные и образовательные проекты. В 2023 году ГК «Титан» выступила меценатом проекта по установке памятника Ивану Бухгольцу и благоустройству территории набережной.