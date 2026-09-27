Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор сибирским ученым по делу о госизмене

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции назначил на 29 октября рассмотрение жалобы на приговор ученым в области гиперзвука Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину по делу о государственной измене. 24 сентября жалоба защиты c возражением на нее прокуратуры поступила в суд, указывается на его сайте.

Приговор бывшему главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Валерию Звегинцеву и доценту Томского политехнического университета Владиславу Галкину вынесли 5 мая. Новосибирский областной суд признал их виновными в двух эпизодах государственной измены (ст. 275 УК РФ) и назначил каждому 12,5 года колонии строгого режима. Брать под стражу ученых не стали: до вступления приговора в законную силу они останутся под домашним арестом. Сам судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы дела имеют гриф секретности. В открытом заседании были оглашены только вводная и резолютивная части решения.

Уголовное дело в отношении ученых силовики завели в апреле 2023 года. Основанием, по предварительным данным, могла стать их статья о газовой динамике, опубликованная в иранском научном журнале. Вину в инкриминируемом преступлении Валерий Звегинцев и Владислав Галкин не признали.

Напомним, в сентябре 2024 года 15-летний срок в колонии строгого режима по приговору Московского горсуда получил бывший директор ИТПМ Александр Шиплюк, который был признан виновным в государственной измене, связанной с передачей данных представителям зарубежных стран.

14 лет лишения свободы назначили бывшему главному научному сотруднику ИТПМ Анатолию Маслову, которого в мае 2024 года осудили в Санкт-Петербурге. Он также обвинялся в госизмене.

Весной 2023 года ученые ИТПМ выступили с открытым письмом из-за уголовного преследования коллег. Они призвали спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку.

Илья Николаев