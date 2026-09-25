Удмуртия вошла в тройку лидеров в ПФО по росту тарифов на ЖКУ

По росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) Удмуртия займет второе место в ПФО, подсчитал Telegram-канал «Управдом». В республике повышение достигнет отметки 19,3% при среднем значении по округу 17,8%. Выше только в Пермском крае, где ЖКУ подорожают на 29,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В Удмуртии максимум в 34% вновь, как и год назад, зафиксирован в Ижевске, где отопление вырастет на 37,4%, а остальная коммуналка — на 19,3%»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что максимальный рост затронет около 100 домов в столице республики, жильцы которых получают субсидии на отопление и горячее водоснабжение.

Тройку лидеров по росту тарифов замыкает Чувашия с ростом 17% (макс. 31,3%). Минимальный показатель в округе установлен в Нижегородской (10,2%), Кировской (11%) и Саратовской областях (11,1%).

Напомним, повышение тарифов в 2026 году перенесли с 1 июля на 1 октября. 1 января индексация составила 1,7%. По прогнозу Минэкономразвития, в 2027 году рост платы за ЖКУ составит 8,7%.

В минстрое Удмуртии рост тарифов объясняют высоким уровнем износа коммунальных сетей и необходимой модернизацией, низким предельным индексом в предыдущие годы относительно соседних регионов и нехваткой персонала на предприятиях ЖКХ из-за низких зарплат.

Расходы среднестатистической семьи в Удмуртии на ЖКУ в 2025 году составляли 5,8 тыс. руб. Это 8,8% всех трат домохозяйств. По этому показателю республика заняла 37-е место среди регионов РФ.