В Удмуртии с 1 октября изменится размер платы за коммунальные услуги

С 1 октября 2026 года в Удмуртии вырастет плата за коммунальные услуги. Средний индекс изменения платы граждан установлен на уровне 15%, следует из утвержденных правительством России показателей. Предельно допустимое отклонение от индекса для муниципальных образований республики составляет 4,3 процентного пункта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый этап индексации в 2026 году прошел 1 января. Тогда плата выросла в среднем на 1,7%. Второй этап, который первоначально планировалось провести летом, перенесли на 1 октября.

Размер изменения платы для конкретного потребителя может отличаться в зависимости от муниципального образования и набора коммунальных услуг.

В 2027 году следующий этап индексации запланирован на июль. По прогнозу Минэкономразвития, рост платы за коммунальные услуги составит 8,7%.