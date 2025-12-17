Тарифы на коммунальные услуги в Удмуртии могут вырасти на 20% в 2026 году

В Удмуртии установили предельные значения роста тарифов на коммунальные услуги во всех муниципалитетах на 2026 год. Индексация пройдет в два этапа — в начале января и в начале октября. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства региона.

С 1 января во всех районах Удмуртии предельный индекс составит 1,7%. С 1 октября значение изменится в несколько раз: в Ижевске индекс достигнет отметки 37,4%, но это касается только отопления, по остальным направления — 19,3%, в Селтинском районе — 20,86%, в Увинском районе — 20,2%, в остальных муниципалитетах — 19,3%.

Отметим, что в Ижевске в июле 2025 года максимальный рост тарифов на коммунальные услуги составлял 38%, но это затронуло только 100 домов, жители которых получают субсидии на отопление и горячее водоснабжение.

Из обоснования цены по Ижевску на октябрь—декабрь 2026 года следует следующий размер тарифов: электроэнергия — до 6,87 руб. за кВт/ч, отопление — до 4,9 тыс. руб. за Гкал, горячее водоснабжение — до 227,5 руб. за куб. м, компонент на тепловую энергию — до 53,4 руб. за куб. м, холодное водоснабжение — до 131,5 руб. за куб. м, водоотведение — до 41,1 руб. за куб. м, сетевой газ — до 10 руб. за куб. м, сниженный газ — до 58 руб. за кг, обращение с ТКО — до 9,2 тыс. руб. за т.

Напомним, в минстрое Удмуртии рост тарифов в январе и октябре 2026 года объясняют высоким уровнем износа коммунальных сетей и необходимой модернизацией, низким предельным индексом в предыдущие годы относительно соседних регионов и нехваткой персонала на предприятиях ЖКХ из-за низких зарплат.