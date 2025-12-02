Предельный рост тарифов на ЖКХ в Удмуртии в 2026 году установили на отметке 15%

Предельный индекс роста тарифов на коммунальные услуги в Удмуртии в октябре 2026 года составит 15% с возможным отклонением до 4,3% в зависимости от муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба минстроя республики со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Если рассматривать ситуацию в других регионах, то в некоторых субъектах РФ показатели оказываются значительно выше. Например, в соседнем Пермском крае при аналогичном предельном индексе роста в 15% предельно допустимое отклонение установлено на уровне 14,9%. Еще более существенная разница наблюдается в Ставропольском крае, где общий рост тарифов составит 22%, а максимально допустимое отклонение достигнет 21,9%»,— сравнили в ведомстве.

Отметим, что в некоторых субъектах РФ показатели окажутся ниже. Согласно распоряжению, с которым ознакомился «Ъ-Удмуртия», в Хакасии и Чукотском автономном округе предельный индекс роста тарифов составит по 8%, в Марий Эл — 9%, Башкортостане — 10,7%. Возможное отклонение во всех указанных регионах установлено на отметке 2,1%. Показатели в Татарстане — 13,4 и 4,8% соответственно.

Октябрьская индексация тарифов на ЖКХ будет второй в 2026 году. Первая, внеплановая, произойдет в январе — тарифы повысятся по всей стране на 1,7%. Полгода назад, в июле 2025 года, максимальный рост платы за коммунальные услуги в Удмуртии составлял от 10,7 до 15% в зависимости от муниципалитета.

Рост тарифов в минстрое Удмуртии объясняют тремя факторами. «Во-первых, в предыдущие годы предельный индекс роста в республике был ниже, чем в соседних регионах. Во-вторых, сохраняется высокий уровень износа коммунальных сетей: водоснабжение — 67%, теплоснабжение — 80%. В-третьих, предприятия ЖКХ продолжают испытывать острую нехватку персонала из-за сохраняющегося низкого уровня заработной платы»,— говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что республика проводит работу для решения проблемы износа коммунальной инфраструктуры. В 2026 году финансирование программы модернизации сохранится на уровне 1,5 млрд руб. Планируется отремонтировать 286 объектов коммунального хозяйства, включая 35,9 км сетей теплоснабжения, 6,8 км сетей водоотведения, до 6,9 км сетей ГВС и 143,3 км сетей холодного водоснабжения.

В районах Удмуртии, где реализуются концессионные соглашения, по согласованию с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) рост платы граждан может превышать утвержденный среднереспубликанский индекс.

Анастасия Лопатина