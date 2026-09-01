5,8 тысячи рублей в среднем тратила семья в Удмуртии в месяц на ЖКУ в 2025 году

8,8% расходов среднестатистической семьи Удмуртии уходило в 2025 году на оплату жилищно-коммунальных услуг, что на 0,4 п. п. выше, чем в 2024-м. В денежном выражении это 5,8 тыс. руб. По процентному показателю аналитики «РИА Рейтинг» поставили республику на 37-е место рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Для сравнения, наименьшая доля затрат на коммуналку наблюдалась в Дагестане — 5%, или 4,2 тыс. руб. Наибольшая, напротив, в Мурманской области — 14,2%, или 13 тыс. руб.

Напомним, 1 января тарифы на услуги ЖКХ повысились на 1,7%. Следующее подорожание запланировано на 1 октября. В среднем по Удмуртии оно может достигнуть 20%.