Протечку стены перехода около УдГУ связали с грунтовыми водами или родником

Протечка стены в подземном переходе около УдГУ после реконструкции может быть связана с грунтовыми водами или наличием родника. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказал замначальника Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов. Сейчас объект огорожен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Галичанин, Коммерсантъ Фото: Владислав Галичанин, Коммерсантъ

«Мы открывали колодцы, откачивали дождевую воду, но она все равно поступает. Все коммуникации, напорные теплосети и водопровод были отсонированы и отремонтированы годом ранее. Здесь протечек не наблюдается. Возможно, это какие-то грунтовые воды или родник — все-таки у нас Родниковый край»,— сказал он.

Представитель муниципалитета заверил, что достаточно только отвести воду. Предусмотрена установка дополнительной дренажной системы для ее сброса. Сроки работ господин Чемалтынов не озвучил.

Напомним, ремонт перехода около вуза начался в июле 2022 года. В августе 2023 года контракт с подрядчиком «Марстрой» был расторгнут из-за нарушения сроков. Вновь к обновлению перехода приступили только летом 2025 года: контракт на 53,5 млн руб. заключили со строительным управлением «Территория». Объект планировалось сдать в конце того года, но сроки перенесли сначала на май, а затем на август 2026 года. В итоге его сдали 25-го числа. Менее чем через месяц, 22 сентября один из пролетов туннеля был перекрыт из-за обращений о протечке у стены.

В середине августа после почти годовой реконструкции был открыт переход около собора Александра Невского в центре Ижевска. Суммарно на его обустройство потратили более 86 млн руб. Работы также проводило СУ «Территория». В переходе установили 22 камеры с распознаванием лиц, 55 антивандальных светильников, систему автоматического снеготаяния с датчиками отслеживания осадков и температуры.