Пролет подземного перехода у УдГУ перекрыли из-за данных о протечке стены

Один из пролетов подземного перехода около УдГУ временно закрыли на обследование из-за обращений о протечке стены тоннеля, сообщили «Ъ-Удмуртия» в администрации Ижевска.

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«Рассматриваются возможные причины протечек: первая — утечка на магистральных инженерных сетях. Сетевые организации проводят обследование своих сетей. Вторая — расслоение гидроизоляции под воздействием вибрации. Не исключено, что при работе асфальтовых катков на дорожном полотне произошли подвижки грунта, а вместе с ним — тюбингов»,— говорится в сообщении.

После обследования и принятия технических необходимых решений протечки будут устранены, добавили в муниципалитете. Выполнение этих работ не потребует дополнительных затрат из бюджета, переход безопасен.

Напомним, ремонт перехода около вуза начался в июле 2022 года. В августе 2023 года контракт с подрядчиком «Марстрой» был расторгнут из-за нарушения сроков. Вновь к обновлению перехода приступили только летом 2025 года: контракт на 53,5 млн руб. заключили со строительным управлением «Территория». Объект планировалось сдать в конце того года, но сроки перенесли сначала на май, а затем на август 2026 года. В итоге его сдали 25-го числа.

В середине августа после почти годовой реконструкции был открыт переход около собора Александра Невского в центре Ижевска. Суммарно на его обустройство потратили более 86 млн руб. Работы также проводило СУ «Территория». В переходе установили 22 камеры с распознаванием лиц, 55 антивандальных светильников, систему автоматического снеготаяния с датчиками отслеживания осадков и температуры.