22 камеры с распознаванием лиц установили в подземном переходе в центре Ижевска

22 камеры с распознаванием лиц установили в обновленном подземном переходе около собора Александра Невского в Ижевске. «“Слепых” зон в переходе не ищите, их нет»,— написал в Max глава города Дмитрий Чистяков.

Вчера, 15 августа, состоялось открытие сооружения. Переход находился на реконструкции около года. В переходе установили 55 антивандальных светильников с тремя режимами освещения. На сходах и пандусах установили систему автоматического снеготаяния, оснащенную датчиками отслеживания осадков и температуры.

Восстановлены железобетонные конструкции, два лестничных марша заменили на пандусы. Площадь гранитной облицовки — свыше 2 тыс. кв. м. Также установили почти 200 м поручней из нержавейки, 16 водоприемных лотков, шесть пескоуловителей, три колодца водоотведения.

Напомним, ремонт подземного перехода около собора Александра Невского начался 10 сентября 2025 года. Суммарно на его обустройство потратили более 86 млн руб. Работы проводило московское ООО «Строительное управление “Территория”».