Подземный переход около УдГУ в Ижевске открыт

В Ижевске открыли подземный переход около УдГУ после капремонт, на который объект закрыли более четырех лет назад. Кадрами местного долгостроя делится корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Напомним, ремонт перехода около вуза начался в июле 2022 года. В августе 2023 года контракт с подрядчиком «Марстрой» был расторгнут из-за нарушения сроков. Вновь к обновлению перехода приступили только летом 2025 года: контракт на 53,5 млн руб. заключили со строительным управлением (СУ) «Территория». Объект планировалось сдать в конце того года, но сроки перенесли сначала на май, а затем на август.

В середине августа после почти годовой реконструкции был открыт переход около собора Александра Невского в центре Ижевска. Суммарно на его обустройство потратили более 86 млн руб. Работы также проводило СУ «Территория». В переходе установили 22 камеры с распознаванием лиц, 55 антивандальных светильников, систему автоматического снеготаяния с датчиками отслеживания осадков и температуры.