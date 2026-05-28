Подземный переход возле УдГУ сдадут в конце лета

Ремонт подземного перехода около УдГУ завершат до конца лета в рамках общей реконструкции улицы Удмуртской. Об этом корреспонденту «Ъ-Удмуртия» рассказал замначальника по производству МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Марат Чемалтынов.

Ремонт подземного перехода у УдГУ, 25.03.2026 Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«К 1 сентября мы должны запустить переход вместе с отремонтированной улицей Удмуртской. К этой дате все делаем комплексно. Пешеходный переход и светофор, заменявшие все это время закрытый подземный переход, после ремонта будут ликвидированы»,— сказал он.

Также будет убран пешеходный переход на перекрестке Удмуртская—Советская.

Напомним, ремонт подземного перехода около УдГУ начался в 2022 году. В августе 2023 года контракт с подрядчиком «Марстрой» был расторгнут из-за нарушения сроков. Вновь к обновлению перехода приступили только летом 2025 года: контракт на 27,7 млн руб. заключили со строительным управлением «Территория». Объект планировалось сдать в конце того года, но сроки перенесли на май 2026 года.