Глава Нерюнгринского района сообщил о подаче тепла в дома после ЧП на ГРЭС

Специалисты начали восстанавливать подачу тепла в дома жителей Нерюнгринского района Якутии после пожара на ГРЭС. Об этом сообщил глава района Максим Терещенко. Вчера он сообщал, что ликвидация последствий ЧП отстает от графика.

По его словам, теплоснабжение постепенно возвращается в населенные пункты: в поселок Чульман тепло стало поступать еще со среды, в Серебряный Бор — с вечера четверга, а в Беркакит и сам город Нерюнгри — в ночь на 25 сентября.

Возгорание трансформаторной подстанции на Нерюнгринской ГРЭС произошло 22 сентября. Пострадал один человек. Нерюнгри, Беркакит и Серебряный Бор остались без устойчивого теплоснабжения. В районе введен режим повышенной готовности.