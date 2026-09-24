Подача тепла в жилые дома Нерюнгри затягивается после пожара на ГРЭС

Специалистам пока не удалось вернуть теплоснабжение от Нерюнгринской ГРЭС (НГРЭС), работа которой была остановлена из-за пожара на трансформаторной подстанции первого энергоблока. Об этом сообщил глава Нерюнгринского района Якутии Максим Терещенко.

«По НГРЭС принимаемые энергетиками меры пока не позволили пустить тепло в сеть. Идет отставание от первоначального плана»,— написал глава района в «Максе».

По его словам, около двух часов ночи началась растопка двух котлов, но мазутная пробка помешала подать тепло в запланированный срок. Утром на станции запустили сетевую установку для циркуляции теплоносителя, но температура в батареях жилых домов за ночь успела упасть. К работам привлекли специалистов из Хабаровска, добавил господин Терещенко.

Пожар на Нерюнгринской ГРЭС произошел 22 сентября. Из-за аварии без устойчивого теплоснабжения остались город Нерюнгри, а также поселки Беркакит и Серебряный Бор. В районе действует режим повышенной готовности.