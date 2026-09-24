Подача тепла в жилые дома Нерюнгри затягивается после пожара на ГРЭС
Глава Нерюнгринского района: подача тепла после пожара на ГРЭС задерживается
Специалистам пока не удалось вернуть теплоснабжение от Нерюнгринской ГРЭС (НГРЭС), работа которой была остановлена из-за пожара на трансформаторной подстанции первого энергоблока. Об этом сообщил глава Нерюнгринского района Якутии Максим Терещенко.
«По НГРЭС принимаемые энергетиками меры пока не позволили пустить тепло в сеть. Идет отставание от первоначального плана»,— написал глава района в «Максе».
По его словам, около двух часов ночи началась растопка двух котлов, но мазутная пробка помешала подать тепло в запланированный срок. Утром на станции запустили сетевую установку для циркуляции теплоносителя, но температура в батареях жилых домов за ночь успела упасть. К работам привлекли специалистов из Хабаровска, добавил господин Терещенко.
Пожар на Нерюнгринской ГРЭС произошел 22 сентября. Из-за аварии без устойчивого теплоснабжения остались город Нерюнгри, а также поселки Беркакит и Серебряный Бор. В районе действует режим повышенной готовности.
Нерюнгринская ГРЭС является крупным энергоснабжающим объектом с установленной мощностью 570 МВт. Станция обеспечивает электроэнергией не только город Нерюнгри и соседние поселки, но и часть районов Якутии и Амурской области, а также угледобывающие предприятия и тяговые подстанции БАМа и Транссиба. Таким образом, остановка станции затрагивает инфраструктуру с несколькими группами потребителей.
Тепловая инфраструктура Нерюнгри и поселков включает собственные и муниципальные котельные и сети. В декабре 2020 года «РусГидро» планировала инвестировать в модернизацию этих объектов в Нерюнгри и трех якутских поселках в рамках десятилетней инвестиционной программы. Это указывает на наличие отдельного контура теплоснабжения, который требовал обновления.