Sky News: три лиги Европы выступят с требованием к руководству FIFA
Английская премьер-лига, немецкая Бундеслига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А готовят совместное заявление с требованием провести срочную реформу системы управления в FIFA. О готовящемся обращении сообщает Sky News со ссылкой на источники.
Главной причиной недовольства стало расширение международного календаря матчей, а также решение вопросов без широких консультаций с национальными чемпионатами. Лиги настаивают на введении независимого надзора и предоставлении ключевым заинтересованным сторонам реального права голоса при принятии решений FIFA.
Ранее глава FIFA Джанни Инфантино подвергся критике из-за инициативы продать 20-процентную долю в коммерческих правах организации (включая ЧМ) частным инвесторам. Проект был заблокирован из-за массовых протестов и угроз бойкота турниров. Смены руководства FIFA уже потребовали UEFA, Азиатская футбольная конфедерация и КОНКАКАФ (отделение FIFA в Северной и Центральной Америке и странах Карибского бассейна).
Накануне Джанни Инфантино направил письмо 211 ассоциациям-членам, в котором выразил готовность к проведению реформ в механизме принятия решений.
Подробнее — в материале «Ъ» «Письмо несчастья».
За конфликтом вокруг международного календаря стоит не только объем матчей, но и порядок их утверждения. Профсоюз FIFPro указывает, что важнейшие решения FIFA и UEFA фактически принимаются волюнтаристски, а консультации лишь обозначаются. Поэтому требование независимого надзора и реального участия футбольных лиг адресовано процедуре, от которой зависит международный календарь.
Быстро пересмотреть уже согласованный график будет сложно: международный календарь вплоть до 2030 года утвержден меморандумом FIFA и Европейской ассоциацией футбольных клубов. При этом, по оценке FIFPro, постоянно уплотняющийся календарь соревнований приводит к перегруженности игроков и угрожает их физическому и ментальному здоровью.
FIFPro также заявляет, что в последние годы решения FIFA принимались прежде всего в интересах коммерческих целей организации, тогда как ее руководящая роль отходила на второй план. В таком прочтении спор о календаре одновременно становится спором о том, кто и на каких процедурах определяет правила международного футбола.