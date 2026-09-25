Sky News: три лиги Европы выступят с требованием к руководству FIFA

Английская премьер-лига, немецкая Бундеслига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А готовят совместное заявление с требованием провести срочную реформу системы управления в FIFA. О готовящемся обращении сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Главной причиной недовольства стало расширение международного календаря матчей, а также решение вопросов без широких консультаций с национальными чемпионатами. Лиги настаивают на введении независимого надзора и предоставлении ключевым заинтересованным сторонам реального права голоса при принятии решений FIFA.

Ранее глава FIFA Джанни Инфантино подвергся критике из-за инициативы продать 20-процентную долю в коммерческих правах организации (включая ЧМ) частным инвесторам. Проект был заблокирован из-за массовых протестов и угроз бойкота турниров. Смены руководства FIFA уже потребовали UEFA, Азиатская футбольная конфедерация и КОНКАКАФ (отделение FIFA в Северной и Центральной Америке и странах Карибского бассейна).

Накануне Джанни Инфантино направил письмо 211 ассоциациям-членам, в котором выразил готовность к проведению реформ в механизме принятия решений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Письмо несчастья».