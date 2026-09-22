Джанни Инфантино готов к реформам в системе управления FIFA

Составлено ИИ-Ассистентъ

Проект FIFA Forward Enterprise (FFE), вокруг которого разгорелся скандал, предполагал создание структуры с частными инвесторами, которая контролировала бы коммерческую деятельность FIFA, прежде всего связанную с главными турнирами, распоряжаясь правами на них. В рамках FFE ежегодные выплаты национальным ассоциациям должны были вырасти с 8 млн до 20 млн долларов в первом четырехлетнем цикле.

Ключевая претензия Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) касалась не только содержания проекта, но и способа его продвижения. По версии конфедерации, решение о создании FFE было принято на срочном заседании с ограниченным кругом участников, причем некоторые из них до этого не знали о планах. Это противостояние создало практический риск для FIFA, поскольку UEFA угрожал бойкотом всех ее соревнований, включая чемпионат мира.

Отказ от FFE не помог Джанни Инфантино восстановить прежнюю уверенность в своем переизбрании. В августе 2026 года Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) отозвала поддержку его кандидатуры, сославшись на провалы в управлении, процессах и взаимодействии с участниками. При этом UEFA, Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) располагали 21 голосом в Совете FIFA при необходимых 19 для созыва чрезвычайного конгресса. Таким образом, обсуждение реформ затрагивает именно процедуру принятия решений, что соответствует более ранним заявлениям самого Инфантино о том, что подобные проекты возможны только при поддержке большинства ассоциаций и консультациях с конфедерациями и другими заинтересованными сторонами.