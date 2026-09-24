Нарышкин обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Госдуму

Россия зафиксировала попытки европейских стран вмешаться в процесс выборов депутатов Госдумы, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие»,— сказал глава СВР в эфире «Первого канала». В июле пресс-служба СВР сообщала, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Европарламент готовят заявление о непризнании результатов голосования.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними региональные проходили с 18 по 20 сентября. Роскомнадзор за время голосования зафиксировал свыше 1,5 тыс. DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДЭГ, портал Госуслуг и системы Департамента информационных технологий Москвы из зарубежного сегмента интернета. Власти отмечали попытки дестабилизировать ситуацию на выборах и удары Украины по российским регионам в дни голосования.

По последним данным ЦИК, «Единая Россия» набирает 58,21% голосов, КПРФ — 13,47% , ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. Кандидаты от «Единой России» лидируют в 209 одномандатных округах из 225, от КПРФ, «Справедливой России» и самовыдвиженцы — в четырех округах, от ЛДПР — в двух округах, от «Родины» — в одном.