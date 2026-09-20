РКН сообщил о масштабном вмешательстве извне в процесс голосования

Роскомнадзор фиксирует вмешательство извне в процесс голосования. Запускаются фишинговые ресурсы, маскирующиеся под официальные сайты. Об этом сообщил заместитель начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко в ЦИК России.

По его словам, за время голосования зафиксировано более 1,5 тыс. DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДЭГ, на портал Госуслуг и системы Департамента информационных технологий Москвы из зарубежного сегмента интернета. «Приняты оперативные меры в отношении блокировки источников атаки», — добавил господин Ижко.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.