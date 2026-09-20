РКН сообщил о масштабном вмешательстве извне в процесс голосования
Роскомнадзор фиксирует вмешательство извне в процесс голосования. Запускаются фишинговые ресурсы, маскирующиеся под официальные сайты. Об этом сообщил заместитель начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко в ЦИК России.
По его словам, за время голосования зафиксировано более 1,5 тыс. DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДЭГ, на портал Госуслуг и системы Департамента информационных технологий Москвы из зарубежного сегмента интернета. «Приняты оперативные меры в отношении блокировки источников атаки», — добавил господин Ижко.
С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
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Как голосовала Россия
Электронный список избирателей используется не только в цифровом голосовании: он отвечает за идентификацию избирателей и выдачу бумажных бюллетеней. Поэтому воздействие на этот элемент затрагивает сразу два этапа допуска к голосованию. При этом, по словам представителя столичных властей, отражение атак на систему ДЭГ для избирателей проходит незаметно.
Фишинговые ресурсы маскируются под официальные сайты и используются для сбора данных. В марте 2024 года во время голосования появлялись поддельные сайты ЦИК, собиравшие данные россиян; Роскомнадзор сообщал об их блокировке.