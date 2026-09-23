Путин заявил о срыве попытки противника помешать выборам в России
Противник пытался помешать проведению выборов в Госдуму и прорвать систему противовоздушной обороны в Москве и регионах, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством. По его словам, явка на выборы показала, что «запугать Россию невозможно».
«Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании,— сказал господин Путин.— Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно».
Выборы в Государственную думу девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. После обработки 95,39% протоколов «Единая Россия» набирает 57,83% голосов. КПРФ набрала 13,80%, ЛДПР — 8,98%, «Новые люди» — 7,96%. «Справедливая Россия» получает 4,96% голосов и пока не проходит в парламент. Явка на выборах составила почти 57% и превысила показатели кампаний 1993, 2016 и 2021 годов.
Одним из эпизодов стала массированная атака беспилотников: с вечера 19 сентября российские силы ПВО заявили о поражении более 1,6 тыс. аппаратов на разных рубежах, в том числе 450 на подлете к Москве. Мэр Москвы связал атаку с попыткой сорвать выборы, однако столичные избирательные участки открылись вовремя.
Помимо атак с воздуха, 19 сентября сообщалось о попытке вывести из строя магистральные оптические линии на Дальнем Востоке; связь в четырех регионах позднее восстановили. В Москве 18 сентября хакерская атака вызвала 20-минутный сбой в работе терминалов электронного голосования, а поджог участка в Коми произошел уже после окончания голосования и не прервал его.