Путин заявил о срыве попытки противника помешать выборам в России

Противник пытался помешать проведению выборов в Госдуму и прорвать систему противовоздушной обороны в Москве и регионах, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством. По его словам, явка на выборы показала, что «запугать Россию невозможно».

«Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании,— сказал господин Путин.— Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно».

Выборы в Государственную думу девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. После обработки 95,39% протоколов «Единая Россия» набирает 57,83% голосов. КПРФ набрала 13,80%, ЛДПР — 8,98%, «Новые люди» — 7,96%. «Справедливая Россия» получает 4,96% голосов и пока не проходит в парламент. Явка на выборах составила почти 57% и превысила показатели кампаний 1993, 2016 и 2021 годов.