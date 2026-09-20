В МВД прокомментировали акцию «Полдень за мирную Россию»
МВД сообщило о попытках зарубежных провокаторов сорвать выборы
Первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Курносенко заявил о попытках зарубежных оппозиционных сил дестабилизировать ситуацию на выборах. По его словам, провокаторы призывали граждан к массовой порче бюллетеней.
Андрей Курносенко сообщил, что в Telegram распространялись сценарии для консолидации протестного электората. «В рамках анонсированной акции "Полдень за мир" осуществлялась агитация с целью организации массового одновременного посещения избирательных участков сегодня в 12:00 и попытки порчи бюллетеней», — сказал Андрей Курносенко.
По данным МВД, через проект «Умное голосование» предпринимались попытки усилить агитацию за отдельных кандидатов. Модераторы проекта «Голос для учителей» искали сочувствующих в избиркомах для получения провокационных сведений, добавил он.
Расчет акции «Полдень за мир» заключался не только в одновременном скоплении людей у избирательных участков и урн. Планировалось снимать очереди на видео и распространять записи с комментариями о неспособности властей организовать выборы, что должно было превратить локальные затруднения на участках в публичный сюжет о срыве голосования.
Похожие действия уже фиксировались на президентских выборах в марте 2024 года: на 29 участках в 20 субъектах сообщалось о попытках поджога или порчи ящиков с бюллетенями, в основном путем заливания красящей жидкостью. По данным МВД, за 15–17 марта тогда было возбуждено 61 уголовное дело и составлено более 150 административных протоколов по аналогичным инцидентам.