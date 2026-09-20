В МВД прокомментировали акцию «Полдень за мирную Россию»

Первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Курносенко заявил о попытках зарубежных оппозиционных сил дестабилизировать ситуацию на выборах. По его словам, провокаторы призывали граждан к массовой порче бюллетеней.

Андрей Курносенко сообщил, что в Telegram распространялись сценарии для консолидации протестного электората. «В рамках анонсированной акции "Полдень за мир" осуществлялась агитация с целью организации массового одновременного посещения избирательных участков сегодня в 12:00 и попытки порчи бюллетеней», — сказал Андрей Курносенко.

По данным МВД, через проект «Умное голосование» предпринимались попытки усилить агитацию за отдельных кандидатов. Модераторы проекта «Голос для учителей» искали сочувствующих в избиркомах для получения провокационных сведений, добавил он.