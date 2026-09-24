Дмитрий Елизаров и Алексей Здюмаев пройдут в нижегородский парламент от ЛДПР

Мандаты депутатов законодательного заксобрания Нижегородской области по списку ЛДПР получили адвокат Дмитрий Елизаров и директор ООО «РАВТ», член совета депутатов Лысковского округа Алексей Здюмаев. Об этом сообщил руководитель реготделения партии Владислав Атмахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Список партии на выборах в заксобрание возглавлял ее лидер Леонид Слуцкий, вторым шел Владислав Атмахов. Оба они отказались от мандатов. На вопрос о том, проходит ли Владислав Атмахов в Госдуму, он ответил, что стоит дождаться официальных сообщений от Центризбиркома.

Как писал «Ъ-Приволжье», на выборах в Госдуму девятого созыва господин Атмахов шел первым в региональной группе №14, объединяющей Мордовию и Нижегородскую область.

Галина Шамберина