Кандидаты от ЕР лидируют во всех округах в нижегородский парламент
На выборах в законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва во всех 25 одномандатных округах, по предварительным данным, побеждают кандидаты от «Единой России». Таковы данные информационной системы Центризбиркома, опубликованные с пяти до восьми утра 21 сентября.
Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ
По единому округу после обработки 98,46% протоколов «Единая Россия» набирает 53,08%, КПРФ – 15,74%, ЛДПР – 11,53%, «Новые люди» – 8,86%, «Справедливая Россия» – 7,11%, Партия пенсионеров – 2,54%.
На выборах в 2021 году ЕР набрала 49,01%, КПРФ – 19,18%, «Справедливая Россия» – 9,55%, ЛДПР – 7,03%, «Новые люди» – 5,53%, Партия пенсионеров – 4,52%, «Коммунисты России» – 1,99%, Партия роста – 0,97%.
Среди лидирующих в округах единороссов – 17 действующих депутатов, включая Рустама Досаева, который перешел из «Новых людей». Вторые места в 24 округах занимают представители КПРФ, в одном – кандидат от «Новых людей». На выборах в предыдущий созыв во всех 25 округах победили единороссы.
Как писал «Ъ-Приволжье», по всем нижегородским округам в Госдуму девятого созыва также лидируют представители правящей партии. Явка в Нижегородской области, по данным на 18:00 20 сентября, составила 57,21%.
Кандидаты, занимающие первое и второе места на выборах в законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва
Округ №1
Кирилл Эпштейн – 29,08 тыс. голосов
Евгений Манаев (КПРФ) – 10,25 тыс.
Округ №2
Вадим Пичугин – 25,23 тыс.
Артем Ларькин (КПРФ) – 9,12 тыс.
Округ №3
Владимир Москаленко – 16,22 тыс.
Евгений Степанов (КПРФ) – 9,07 тыс.
Округ №4
Василий Суханов – 25,42 тыс.
Дмитрий Семин (КПРФ) – 8,8 тыс.
Округ №5
Михаил Морозов – 15,85 тыс.
Евгений Валеев – 5,6 тыс.
Округ №6
Илья Храмов – 8,56 тыс.
Алла Козлова (КПРФ) – 3,44 тыс.
Округ №7
Максим Ребров – 21,95 тыс.
Михаил Гаранин («Новые люди») – 7,74 тыс.
Округ №8
Юрий Балашов – 26 тыс.
Ксения Пожарова (КПРФ) – 8,82 тыс.
Округ №9
Наталья Смотракова – 21 тыс.
Анатолий Тарнаев (КПРФ) – 7,32 тыс.
Округ №10
Антон Гребень – 29,82 тыс.
Ирина Малышева (КПРФ) – 8,96 тыс.
Округ №11
Андрей Куваев – 20,63 тыс.
Ирина Воронина (КПРФ) – 7,9 тыс.
Округ №12
Евгений Люлин – 23,97 тыс.
Андрей Горюнов (КПРФ) – 6,67 тыс.
Округ №13
Игорь Норенков – 34,38 тыс.
Любовь Пономарева (КПРФ) – 8,87 тыс.
Округ №14
Игорь Тюрин – 49,6 тыс.
Григорий Антяшов (КПРФ) – 9,13 тыс.
Округ №15
Александр Барыков – 46,63 тыс.
Роман Митрофанов (КПРФ) – 11,84 тыс.
Округ №16
Юрий Якимов – 29,94 тыс.
Сергей Тучин (КПРФ) – 5,2 тыс.
Округ №17
Дмитрий Краснов – 47,32 тыс.
Сергей Вдовин (КПРФ) – 8,45 тыс.
Округ №18
Леонид Литвиненко – 40,22 тыс.
Алексей Катков (КПРФ) – 7,08 тыс.
Округ №19
Рустам Досаев – 36,57 тыс.
Александр Лавринов (КПРФ) – 7,82 тыс.
Округ №20
Валерий Антипов – 40,75 тыс.
Евгений Сахаров (КПРФ) – 6,65 тыс.
Округ №21
Константин Дежурнов – 45,3 тыс.
Максим Протасов (КПРФ) – 7,34 тыс.
Округ №22
Владимир Беспалов – 35,4 тыс.
Николай Рязанов (КПРФ) – 8,37 тыс.
Округ №23
Александр Шаронов – 40,66 тыс.
Кристина Абрамова (КПРФ) – 9,67 тыс.
Округ №24
Алексей Степанов – 38,36 тыс.
Сергей Стряпшин (КПРФ) – 7,12 тыс.
Округ №25
Александр Табачников – 39,67 тыс.
Ольга Юмакова (КПРФ) – 7,77 тыс.