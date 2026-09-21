Кандидаты от ЕР лидируют во всех округах в нижегородский парламент

На выборах в законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва во всех 25 одномандатных округах, по предварительным данным, побеждают кандидаты от «Единой России». Таковы данные информационной системы Центризбиркома, опубликованные с пяти до восьми утра 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

По единому округу после обработки 98,46% протоколов «Единая Россия» набирает 53,08%, КПРФ – 15,74%, ЛДПР – 11,53%, «Новые люди» – 8,86%, «Справедливая Россия» – 7,11%, Партия пенсионеров – 2,54%.

На выборах в 2021 году ЕР набрала 49,01%, КПРФ – 19,18%, «Справедливая Россия» – 9,55%, ЛДПР – 7,03%, «Новые люди» – 5,53%, Партия пенсионеров – 4,52%, «Коммунисты России» – 1,99%, Партия роста – 0,97%.

Среди лидирующих в округах единороссов – 17 действующих депутатов, включая Рустама Досаева, который перешел из «Новых людей». Вторые места в 24 округах занимают представители КПРФ, в одном – кандидат от «Новых людей». На выборах в предыдущий созыв во всех 25 округах победили единороссы.

Как писал «Ъ-Приволжье», по всем нижегородским округам в Госдуму девятого созыва также лидируют представители правящей партии. Явка в Нижегородской области, по данным на 18:00 20 сентября, составила 57,21%.

Кандидаты, занимающие первое и второе места на выборах в законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва

Округ №1

Кирилл Эпштейн – 29,08 тыс. голосов

Евгений Манаев (КПРФ) – 10,25 тыс.

Округ №2

Вадим Пичугин – 25,23 тыс.

Артем Ларькин (КПРФ) – 9,12 тыс.

Округ №3

Владимир Москаленко – 16,22 тыс.

Евгений Степанов (КПРФ) – 9,07 тыс.

Округ №4

Василий Суханов – 25,42 тыс.

Дмитрий Семин (КПРФ) – 8,8 тыс.

Округ №5

Михаил Морозов – 15,85 тыс.

Евгений Валеев – 5,6 тыс.

Округ №6

Илья Храмов – 8,56 тыс.

Алла Козлова (КПРФ) – 3,44 тыс.

Округ №7

Максим Ребров – 21,95 тыс.

Михаил Гаранин («Новые люди») – 7,74 тыс.

Округ №8

Юрий Балашов – 26 тыс.

Ксения Пожарова (КПРФ) – 8,82 тыс.

Округ №9

Наталья Смотракова – 21 тыс.

Анатолий Тарнаев (КПРФ) – 7,32 тыс.

Округ №10

Антон Гребень – 29,82 тыс.

Ирина Малышева (КПРФ) – 8,96 тыс.

Округ №11

Андрей Куваев – 20,63 тыс.

Ирина Воронина (КПРФ) – 7,9 тыс.

Округ №12

Евгений Люлин – 23,97 тыс.

Андрей Горюнов (КПРФ) – 6,67 тыс.

Округ №13

Игорь Норенков – 34,38 тыс.

Любовь Пономарева (КПРФ) – 8,87 тыс.

Округ №14

Игорь Тюрин – 49,6 тыс.

Григорий Антяшов (КПРФ) – 9,13 тыс.

Округ №15

Александр Барыков – 46,63 тыс.

Роман Митрофанов (КПРФ) – 11,84 тыс.

Округ №16

Юрий Якимов – 29,94 тыс.

Сергей Тучин (КПРФ) – 5,2 тыс.

Округ №17

Дмитрий Краснов – 47,32 тыс.

Сергей Вдовин (КПРФ) – 8,45 тыс.

Округ №18

Леонид Литвиненко – 40,22 тыс.

Алексей Катков (КПРФ) – 7,08 тыс.

Округ №19

Рустам Досаев – 36,57 тыс.

Александр Лавринов (КПРФ) – 7,82 тыс.

Округ №20

Валерий Антипов – 40,75 тыс.

Евгений Сахаров (КПРФ) – 6,65 тыс.

Округ №21

Константин Дежурнов – 45,3 тыс.

Максим Протасов (КПРФ) – 7,34 тыс.

Округ №22

Владимир Беспалов – 35,4 тыс.

Николай Рязанов (КПРФ) – 8,37 тыс.

Округ №23

Александр Шаронов – 40,66 тыс.

Кристина Абрамова (КПРФ) – 9,67 тыс.

Округ №24

Алексей Степанов – 38,36 тыс.

Сергей Стряпшин (КПРФ) – 7,12 тыс.

Округ №25

Александр Табачников – 39,67 тыс.

Ольга Юмакова (КПРФ) – 7,77 тыс.

Ирина Швецова