Владислав Егоров отказался от мандата в нижегородском заксобрании

Мандаты депутатов законодательного собрания Нижегородской области от КПРФ получат Роман Кабешев, Александр Чернигин, Людмила Буркова и Олег Кирица. Об этом сообщил секретарь комитета реготделения партии Роман Кабешев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Он уточнил, что возглавлявший список первый секретарь регионального отделения Владислав Егоров от мандата отказался, передав его Олегу Кирице. Депутат Госдумы восьмого созыва Владислав Егоров шел на выборы в девятый созыв первым в региональной группе №13 (Мордовия, Нижегородская область). Итоги распределения мандатов между партиями Центризбирком озвучит 25 сентября.

Как писал «Ъ-Приволжье», в седьмом созыве заксобрания во фракции КПРФ было пять человек — те же, кто станет депутатами восьмого созыва, и Евгений Зудилин, который в текущих выборах не участвовал.

Галина Шамберина