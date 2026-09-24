В Стерлитамаке простились с тремя сестрами, погибшими при пожаре в ТЦ

В башкирском Стерлитамаке прошла церемония прощания с тремя сестрами, погибшими при пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный». На церемонию собрались сотни человек, сообщила городская администрация.

Две старшие сестры работали в сгоревшем ТЦ. В день пожара младшая сестра пришла к ним на работу. На церемонию прощания приехал глава администрации Эмиль Шаймарданов. Женщин похоронят на Новом кладбище рядом с Аллеей героев.

Пожар в ТЦ произошел днем 22 сентября. Огонь распространился на 2,1 тыс. кв. м. Погибли четыре человека, пятеро получили ранения. По словам очевидцев, несколько человек выпрыгнули из окон, чтобы спастись. «РИА Новости» писало, что причиной возгорания стало короткое замыкание. 23 сентября был задержан собственник ТЦ Сергей Родионов. В отношении него возбудили дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Суд отправил его под арест.

Подробности — в материале «Ъ» «"Солнечный" удар».