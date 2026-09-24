Суд в Стерлитамаке арестовал собственника сгоревшего ТЦ «Солнечный»

Стерлитамакский городской суд заключил под стражу до 22 ноября 2026 года владельца ТЦ «Солнечный» в центре Стерлитамака Сергея Родионова, сообщает корреспондент ТАСС. При пожаре в комплексе погибли четыре человека.

Предпринимателя следователи задержали вчера. Сегодня ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, собственник не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности. Сергей Родионов вину не признал. Он утверждает, что система пожарной безопасности в «Солнечном» работала штатно.

Пожар в ТЦ произошел днем 22 сентября. Огонь распространился на 2,1 тыс. кв. м. Погибли четыре человека, пятеро пострадали. Собеседник ТАСС сообщал, что погибшие «были отрезаны огнем и дымом от выходов внутри здания». По словам очевидцев, несколько человек выпрыгнули из окон, чтобы спастись. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что причиной возгорания стало короткое замыкание.