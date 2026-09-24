Суд в Стерлитамаке арестовал собственника сгоревшего ТЦ «Солнечный»
Стерлитамакский городской суд заключил под стражу до 22 ноября 2026 года владельца ТЦ «Солнечный» в центре Стерлитамака Сергея Родионова, сообщает корреспондент ТАСС. При пожаре в комплексе погибли четыре человека.
Предпринимателя следователи задержали вчера. Сегодня ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, собственник не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности. Сергей Родионов вину не признал. Он утверждает, что система пожарной безопасности в «Солнечном» работала штатно.
Пожар в ТЦ произошел днем 22 сентября. Огонь распространился на 2,1 тыс. кв. м. Погибли четыре человека, пятеро пострадали. Собеседник ТАСС сообщал, что погибшие «были отрезаны огнем и дымом от выходов внутри здания». По словам очевидцев, несколько человек выпрыгнули из окон, чтобы спастись. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
В уголовных делах, связанных с оказанием небезопасных услуг, ответственность может быть связана не только с причиной возгорания, но и с тем, насколько было обеспечено безопасное пребывание людей в торговом центре. Например, в деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» суд учитывал, что не была включена тревога, эвакуация не была организована, а сотрудники не помогли пожарным. Руководство того торгового центра было осуждено за нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Что касается надзорной предыстории ТЦ «Солнечный», последняя проверка пожарной безопасности здания проводилась в октябре 2021 года. После пожара прокуратура оценит действия уполномоченных контрольно-надзорных органов, включая меры по недопущению возгораний, обеспечению безопасности объекта с массовым пребыванием людей и контролю за устранением выявленных нарушений.