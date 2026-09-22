«Солнечный» удар

Днем 22 сентября в здании ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке произошел пожар. В результате происшествия погибли четыре женщины, три из них родные сестры, пострадали пятеро — покидать горящее здание одной посетительнице пришлось, прыгая из окон. Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По данным из открытых источников, пожарную безопасность в «Солнечном» в последний раз проверяли в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Главного управления МЧС по Башкирии, в «Солнечном» загорелись помещения на втором этаже. В тушении пожара участвовали 47 человек и 16 единиц техники. Из здания эвакуировали 17 человек, включая одного ребенка. Пожарные тушили открытое горение на площади 2,1 тыс. кв. м. Открытое горение ликвидировали около 17:00.

Сначала сообщалось о трех погибших, затем число жертв увеличилось до четырех. Ранены пять человек. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в городскую клиническую больницу №1 Стерлитамака доставили трех женщин и подростка. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. В том числе 27-летней пострадавшей, которой пришлось прыгать из окна третьего этажа.

Позже в региональном МЧС сообщили, что одна пострадавшая обратилась за помощью самостоятельно.

По данным Telegram-канала Baza, трое погибших — сестры. Две из них владели ателье в «Солнечном». В торговом комплексе они встретились, чтобы вместе выбрать подарок на день рождения матери.

Прокуратура Стерлитамака начала проверку причин происшествия, а управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Расследование под личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин.

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов, который выехал на место происшествия, обещал, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь. Также он отметил, что пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.

Господин Шаймарданов сообщил, что в ближайшее время проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, где примут «соответствующие решения». «На месте работают все экстренные службы города. Причины пожара устанавливаются»,— отметил он.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил подчиненным в ближайшее время проверить торговые центры, чтобы не допустить повторения трагедии. «Сегодня на месте соберется комиссия по ЧС»,— заявил он.

По данным «Ъ-Уфа», владельцем ТСК «Солнечный» является индивидуальный предприниматель Сергей Родионов. Как следует из реестра контрольно-надзорных мероприятий, в последний раз проверку пожарной безопасности в «Солнечном» МЧС проводило в 2021 году.

Сергей Родионов беседовать с «Ъ» отказался.

Майя Иванова