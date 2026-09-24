Набиуллина: прибыль экономики России к ВВП вернулась на уровень 2017–2019 годов

Прибыль экономики России по отношению к ВВП находится на уровне, сопоставимом с 2017 годом, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, текущий показатель означает, что «экономика генерит прибыль».

«Если посмотреть на прибыль экономики в отношении к ВВП, это хороший показатель, который говорит о том, сколько прибыли дает экономика. По этому показателю мы сейчас на уровне 2017–2019 годов, когда экономика устойчиво росла, была низкая инфляция»,— сказала председатель ЦБ на Международном банковском форуме (цитата по ТАСС).

По данным Счетной палаты (СП), за полгода доходы российского бюджета составили 18,5 трлн руб. (45,9 % прогнозируемого объема), из них 3,5 трлн руб. — нефтегазовые доходы, ненефтегазовые — 14,9 трлн руб. СП прогнозирует доходы бюджета на конец 2026 года на уровне 38,7 трлн руб., что меньше утвержденного объема на 3,9%.

О планах властей по балансировке госказны— в материале «Ъ» «Бюджет вышел на Манеж».