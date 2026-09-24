Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело против иноагента Касьянова

Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в отношении бывшего премьер-министра Михаила Касьянова (признан иноагентом). Экс-чиновника уже привлекали к административной ответственности, однако он продолжает распространять материалы без маркировки иноагента, заявило ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов (справа; объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов (справа; объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Нарушения выявила Внуковская межрайонная прокуратура в ходе проверки. Ее материалы были направлены в СКР для решения вопроса о возбуждении дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Михаил Касьянов (признан иноагентом) занимал должность премьер-министра России в 2000–2004 годах. Он уехал из России в 2022 году. Был признан иностранным агентом в ноябре 2023-го. По версии Минюста, политик в том числе распространял «ложные факты о решениях руководства России», а также выступал на площадках, предоставляемых иностранными структурами. В ноябре 2025 года был внесен в перечень террористов и экстремистов.