Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело против иноагента Касьянова
Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в отношении бывшего премьер-министра Михаила Касьянова (признан иноагентом). Экс-чиновника уже привлекали к административной ответственности, однако он продолжает распространять материалы без маркировки иноагента, заявило ведомство.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов (справа; объявлен в РФ иноагентом)
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Нарушения выявила Внуковская межрайонная прокуратура в ходе проверки. Ее материалы были направлены в СКР для решения вопроса о возбуждении дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Михаил Касьянов (признан иноагентом) занимал должность премьер-министра России в 2000–2004 годах. Он уехал из России в 2022 году. Был признан иностранным агентом в ноябре 2023-го. По версии Минюста, политик в том числе распространял «ложные факты о решениях руководства России», а также выступал на площадках, предоставляемых иностранными структурами. В ноябре 2025 года был внесен в перечень террористов и экстремистов.
Для уголовной квалификации по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации одного предшествующего административного наказания недостаточно: необходимы два административных протокола за аналогичное отсутствие маркировки в течение года. Поэтому в случае Михаила Касьянова (признан иноагентом) ключевым для решения о возбуждении дела будет подтверждение именно этой последовательности нарушений, а не только наличие прежнего штрафа.
Такая конструкция заметно усложняет переход к уголовному преследованию. По оценке адвоката Андрея Гривцова, в 2021–2024 годах по этой статье не было осуждено ни одного человека: правоохранительным органам требовалось в течение одного года дважды привлечь нарушителя к административной ответственности, а затем провести уголовную процедуру.