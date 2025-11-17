Иноагентов Касьянова и Гуриева внесли в перечень террористов и экстремистов

Признанные иноагентами политик Михаил Касьянов, экономист Сергей Гуриев и журналист Кирилл Мартынов внесены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму.

Перечень Росфинмониторинга обновился 17 ноября. По закону банки замораживают средства включенных в реестр лиц и приостанавливают обслуживание. Касьянов, Гуриев и Мартынов (все иноагенты) — участники «Антивоенного комитета», который в январе 2024 года был признан нежелательной организацией.

ФСБ считает, что цель «Антивоенного комитета» — «насильственный захват власти и изменение конституционного строя». В связи с этим в октябре 2025 года было возбуждено уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества (ст. 278 УК; ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК).

Михаил Касьянов (иноагент) — премьер-министр России в 2000-2004 годах. Сергей Гуриев (иноагент) — ректор Российской экономической школы в 2004-2013 годах. Кирилл Мартынов (иноагент) — главный редактор «Новая газета Европа» (признана нежелательной организацией). Все трое проживают за границей.