Роспотребнадзор выявил нарушения в составе детских смесей Nestle

В детских смесях Nestle обнаружены нарушения состава по физико-химическим показателям. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в сухой смеси для детей «NESTOGEN 1» состав не соответствовал заявленному. В частности, фактическое содержание витамина А было почти в 4 раза меньше, витамина Е — в 2 раза. Также занижено содержание йода. Помимо этого содержание жирных кислот значительно превышает количество, указанное на упаковке.

Аналогичные нарушения состава выявлены в смеси «NESTOGEN 2». Роспотребнадзор рекомендовал усилить контроль за изготавливаемой продукцией и вынес «Нестле Россия» предостережение.

В январе «Нестле Россия» сообщила об отзыве нескольких партий детского питания для усиления контроля качества. Поводом стал выявленный потенциальный риск наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота), поставляемом сторонним контрагентом. После этого Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию детских смесей Nestle. Ограничения затронули смеси «NAN 1 OPTIPRO», «NAN 2 OPTIPRO», «NAN Supreme», «NAN EXPERPRO», «NAN безлактозный», «PreNAN», «NestogenКомфорт» и «Алфаре Амино».