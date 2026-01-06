«Нестле» отозвала в России некоторые партии детского питания из-за цереулида

«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания. Причиной в компании назвали усиление контроля качества сырья.

Отзыв затрагивает сухие быстрорастворимые молочные и кисломолочные смеси, а также отдельные партии сухой аминокислотной смеси лечебного диетического питания.

В компании уточнили, что мера носит профилактический характер и является частью глобальной программы добровольного отзыва определенных партий детского питания. Поводом стал выявленный потенциальный риск наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота), поставляемом сторонним контрагентом.

Несмотря на минимальное содержание ингредиента в смесях и отсутствие в России нормирования показателя содержания цереулида в пищевой продукции, «Нестле Россия» с 5 января начала отзыв партий в рамках глобальной стратегии снижения рисков, подчеркнули в компании.