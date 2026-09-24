ЦБ заявил о сложностях с реструктуризацией кредитов продавцов маркетплейсов
В России вырос спрос на реструктуризацию кредитов, особенно со стороны продавцов маркетплейсов, пострадавших от атак БПЛА, заявила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, у банков с реструктуризацией возникают «определенные сложности».
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Как пояснила глава ЦБ, сложности возникают в первую очередь с документами, которые нужно предоставить в подтверждение полученного ущерба. «Видим некоторые, кстати, сложности. Они могут показаться техническими, но поверьте, для каждого заемщика, кто оказался в этой ситуации, это не технические сложности»,— рассказала госпожа Набиуллина на Международном банковском форуме (цитата по «Интерфаксу»).
По мнению главы ЦБ, для решения проблемы нужно выстроить «прямой диалог банков с маркетплейсами». Эльвира Набиуллина уточнила, что Ассоциация банков России могла бы взять координирующую роль в вопросе подготовки стандартных требований банков, чтобы процесс одобрения реструктуризации кредитов пошел быстрее.
ВСУ с июля наносят удары БПЛА по логистическим объектам Wildberries и Ozon в российских регионах. Это привело к разрушению части складов и уничтожению товаров. ВТБ оценивал заявки торгующих на маркетплейсах предпринимателей на реструктуризацию кредитов в сотни миллионов рублей. Центробанк (ЦБ) попросил кредиторов не требовать досрочного погашения кредита и не начислять штрафы и пени за просроченные платежи. Рекомендации ЦБ рассчитаны до сентября 2027 года.
Речь идет о создании единого механизма, который подтверждал бы статус предпринимателя, пострадавшего от ограничений работы инфраструктуры маркетплейса. Такое подтверждение может дать банкам общий набор сведений для проверки заявок и сократить разночтения при принятии решений о реструктуризации.
Необходимость этой процедуры связана с высокой долговой нагрузкой продавцов: по оценке, приведенной в июле 2026 года, заемными деньгами пользовались 60% из них, поэтому остановка продаж создавала для таких компаний реальный риск банкротства. Без подтвержденного статуса ущерба доступ к послаблениям по кредиту для предпринимателя оказывался зависимым от того, какие документы и доказательства потребует конкретный банк.