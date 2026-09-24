ЦБ заявил о сложностях с реструктуризацией кредитов продавцов маркетплейсов

В России вырос спрос на реструктуризацию кредитов, особенно со стороны продавцов маркетплейсов, пострадавших от атак БПЛА, заявила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, у банков с реструктуризацией возникают «определенные сложности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Как пояснила глава ЦБ, сложности возникают в первую очередь с документами, которые нужно предоставить в подтверждение полученного ущерба. «Видим некоторые, кстати, сложности. Они могут показаться техническими, но поверьте, для каждого заемщика, кто оказался в этой ситуации, это не технические сложности»,— рассказала госпожа Набиуллина на Международном банковском форуме (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению главы ЦБ, для решения проблемы нужно выстроить «прямой диалог банков с маркетплейсами». Эльвира Набиуллина уточнила, что Ассоциация банков России могла бы взять координирующую роль в вопросе подготовки стандартных требований банков, чтобы процесс одобрения реструктуризации кредитов пошел быстрее.

ВСУ с июля наносят удары БПЛА по логистическим объектам Wildberries и Ozon в российских регионах. Это привело к разрушению части складов и уничтожению товаров. ВТБ оценивал заявки торгующих на маркетплейсах предпринимателей на реструктуризацию кредитов в сотни миллионов рублей. Центробанк (ЦБ) попросил кредиторов не требовать досрочного погашения кредита и не начислять штрафы и пени за просроченные платежи. Рекомендации ЦБ рассчитаны до сентября 2027 года.