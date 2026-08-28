Селлеры маркетплейсов подали в ВТБ заявки на реструктуризацию кредитов на сотни миллионов рублей

Заявки торгующих на маркетплейсах предпринимателей на реструктуризацию кредитов в ВТБ (MOEX: VTBR) оцениваются в сотни миллионов рублей. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Эта величина для баланса банков небольшая, хотя в плане влияния на отдельные человеческие судьбы — значимая», — сказал господин Пьянов (цитата по «Интерфаксу»). От самих торговых площадок заявки пока не поступают.

При этом ВТБ не ожидает значимых дорезервирований кредитов. Дмитрий Пьянов считает, что «краткосрочные просадки» с точки зрения моделирования резервов по МСФО восстановятся в средней и долгосрочной перспективе. Он напомнил, что ЦБ до конца 2026 года освободил селлеров, получивших ущерб, от классификации реструктуризации как вынужденной.

Летом ВСУ начали наносить удары БПЛА по логистическим объектам Wildberries и Ozon в российских регионах. Это привело к разрушению складов и уничтожению товаров. Дмитрий Пьянов считает, что ситуация может спровоцировать краткосрочное снижение выручки и кредитного качества. «Но даже в стрессовом сценарии всего лишь переводит этих заемщиков из категории первоклассной в категорию нормальной в нынешних макроэкономических условиях», — добавил он.