Селлеры маркетплейсов подали в ВТБ заявки на реструктуризацию кредитов на сотни миллионов рублей
Пьянов: ВТБ оценивает заявки продавцов на реструктуризацию в сотни миллионов
Заявки торгующих на маркетплейсах предпринимателей на реструктуризацию кредитов в ВТБ (MOEX: VTBR) оцениваются в сотни миллионов рублей. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Эта величина для баланса банков небольшая, хотя в плане влияния на отдельные человеческие судьбы — значимая», — сказал господин Пьянов (цитата по «Интерфаксу»). От самих торговых площадок заявки пока не поступают.
При этом ВТБ не ожидает значимых дорезервирований кредитов. Дмитрий Пьянов считает, что «краткосрочные просадки» с точки зрения моделирования резервов по МСФО восстановятся в средней и долгосрочной перспективе. Он напомнил, что ЦБ до конца 2026 года освободил селлеров, получивших ущерб, от классификации реструктуризации как вынужденной.
Летом ВСУ начали наносить удары БПЛА по логистическим объектам Wildberries и Ozon в российских регионах. Это привело к разрушению складов и уничтожению товаров. Дмитрий Пьянов считает, что ситуация может спровоцировать краткосрочное снижение выручки и кредитного качества. «Но даже в стрессовом сценарии всего лишь переводит этих заемщиков из категории первоклассной в категорию нормальной в нынешних макроэкономических условиях», — добавил он.
Правительство начало вводить системные меры поддержки продавцов Wildberries, пострадавших от атак БПЛА, предложив рассрочку на год по уплате налогов и страховых взносов, а также освободив пострадавших предпринимателей от проверок по уплате налогов. Потери продавцов Wildberries оцениваются в 500 млрд рублей, а самой компании — в 250 млрд рублей. Из 289,2 тыс. активных продавцов Wildberries товары на пострадавших складах были у 225,6 тыс. (78%), при этом компенсации получили лишь 97 тыс. (43%) предпринимателей, в среднем по 20% от стоимости утраченного товара.
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов также сообщил, что сделка банка с объединенной компанией Wildberries&Russ (RWB) по покупке доли в цифровых финансовых активах маркетплейса перенесена с августа на сентябрь 2026 года. ВТБ планирует приобрести миноритарную долю в WB-Банке и финтех-активах, разместив акции на сумму 300-400 млрд рублей ближе к нижней границе диапазона. В мае 2026 года ВТБ и RWB объявили о стратегическом партнерстве, первым шагом которого станет покупка ВТБ 5% доли в дочернем WB-Банке.
ВТБ готов рассмотреть различные формы кредитной поддержки группы Wildberries & Russ (RWB) при поступлении такого запроса, как отметил Дмитрий Пьянов. Это связано с ударами БПЛА, которым подверглись логистические объекты Wildberries в июле 2026 года, включая подмосковную Электросталь, тамбовский Котовск, Краснодар, ставропольский Невинномысск, а также Санкт-Петербург, Ленобласть, Симферополь и Екатеринбург.