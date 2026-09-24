Минфин прогнозирует дефицит бюджета на уровне 2% ВВП в ближайшие три года
Минфин внес в правительство законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028–2029 годов. По прогнозу министерства, дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно.
Глава Минфина Антон Силуанов назвал проект бюджета сбалансированным. Он, по словам министра, «позволит выполнить все обязательства государства». «Все решения бюджетного пакета направлены на то, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов и создать условия для долгосрочного экономического роста страны»,— добавил господин Силуанов.
По итогам января-июня 2026 года дефицит федерального бюджета составил 5,8 трлн руб. Он в 1,5 раза превышает запланированный показатель на весь год — 3,7 трлн руб. (1,6% ВВП), сообщала Счетная палата. Минфин говорил, что прогнозируемый дефицит бюджета «около 2% ВВП» не несет рисков для стабильности госказны.
Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет вышел на Манеж».
Расчет Минфина опирается на консервативную оценку нефтяных доходов — около $50 за баррель — и бюджетное правило, которое должно сглаживать влияние ценовых колебаний на поступления от природной ренты. Однако расходы бюджета в июле 2026 года вновь росли быстрее доходов, что создает давление на траекторию дефицита.
Пространство для сокращения расходов ограничено: правительство уже несет длительные социальные обязательства, включая семейные и демографические проекты, действующие до 2030 года, а высокие военные расходы также сужают возможности для маневра. По словам Антона Силуанова, бюджетная конструкция призвана создать условия для смягчения денежно-кредитной политики, снижения инфляционных ожиданий и ставок.