Минфин прогнозирует дефицит бюджета на уровне 2% ВВП в ближайшие три года

Минфин внес в правительство законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028–2029 годов. По прогнозу министерства, дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно.

Глава Минфина Антон Силуанов назвал проект бюджета сбалансированным. Он, по словам министра, «позволит выполнить все обязательства государства». «Все решения бюджетного пакета направлены на то, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов и создать условия для долгосрочного экономического роста страны»,— добавил господин Силуанов.

По итогам января-июня 2026 года дефицит федерального бюджета составил 5,8 трлн руб. Он в 1,5 раза превышает запланированный показатель на весь год — 3,7 трлн руб. (1,6% ВВП), сообщала Счетная палата. Минфин говорил, что прогнозируемый дефицит бюджета «около 2% ВВП» не несет рисков для стабильности госказны.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет вышел на Манеж».